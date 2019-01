Nacional 11-01-2019

The New York Times incluye al Valle del Elqui en lista de los 52 lugares a los que hay que ir en 2019

Como ya es una tradición, The New York Times publicó su lista de los lugares a los que hay que ir en 2019 y entre los 52 destinos aparece uno en Chile: el Valle del Elqui. "El Valle de Elqui en Chile atrae a un grupo diverso de aficionados al vino y al pisco, observadores de estrellas y amantes de la naturaleza", describe el prestigioso medio estadounidense, el que agrega que este año el lugar ubicado en la Región de Coquimbo "ocupa un lugar central en el camino al eclipse total de sol del 2 de julio". En este sentido, The New York Times reporta que se espera la llegada de 300 mil personas a la zona, por lo que los alojamientos están agotados incluso en La Serena.

De acuerdo al medio, el eclipse no es la única razón para observar el cielo en Elqui. "Fue nombrado el primer Santuario Internacional del Cielo Oscuro del mundo, así como un centro de astronomía internacional global", sostiene. También destaca que es un centro de producción de pisco -"brandy hecho en Chile y Perú", aclara-, por lo que quienes los visitan pueden caminar por los viñedos cuando sale el sol. Otro panorama, de acuerdo a The New York Times, es pasear por las calles de Vicuña, "la ciudad más grande", y conocer el lugar de nacimiento de la poeta Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. Los otros 51 lugares que forman parte de la lista No es la primera vez que Chile aparece en la selección anual que realiza The New York Times. De hecho, en 2018 incluyó a la Red de Parque Nacionales de la Patagonia, la que ocupó el sexto lugar de la lista. Si bien el Valle del Elqui está situado en el puesto número 51, cabe destacar que junto a Salvador, en Brasil, son los únicos lugares ubicados en Sudamérica que fueron destacados este año. El listado lo lidera Puerto Rico, el que -resalta el medio estadounidense- crece en popularidad a un año y medio de ser devastado por el huracán María.