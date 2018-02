Crónica 09-02-2018

“THE TRIAL”: La banda de míticos músicos que tributa a Pink Floyd

Llevan menos un año ensayando, hicieron su lanzamiento en septiembre de 2017 y ahora tocarán en la Fiesta de los Motoqueros el sábado 17 de febrero en el Estadio Municipal.





Hace menos de un año, Víctor Subiabre, un tecladista proveniente de Temuco hizo un llamado a través de un grupo de Facebook, el mensaje buscaba músicos que quisieran conformar una banda. El llamado generó interés y comenzaron a aparecer de a poco interesados, algunos fantasmas que se entusiasmaron pero nunca llegaron a ensayar. De a poco se empezó a conformar lo que hoy sería The Trial, una banda conformada por artistas conocidos y de larga trayectoria musical. Víctor es el tecladista y Director, Patricio Moreno en la primera guitarra, Claudio Pereira primera y segunda guitarra, Benjamín Parada, el vocalista (integró Panorama también), Renato Michell en la batería y Gabriel Araya en el bajo.



Víctor, el creador de la banda cuenta que un día a la edad de 16 años, vio por la televisión un concierto que lo marcaría para siempre, ese era “Pulse”. Como tecladista siempre se fijaba en ese instrumento cuando veía bandas “Aún recuerdo ese momento y se me erizan los pelos… partieron con la canción “Shine on you crazy diamond”, quedé anonadado con los sonidos atmosféricos”, confiesa Víctor. En ese momento se propuso tocar esa canción algún día. Sueño que cumpliría a los 22 años, cuando fue invitado a conformar una banda tributo de Pink Floyd en Temuco y luego en otra más. Su fanatismo y pasión por este grupo crecía cada vez más. Hace un año cuando llegó a Linares había algo que lo inquietaba: quería volver a tocar en una banda. No conocía a nadie y no se manejaba en el ambiente, pero lo intentó y hoy está orgulloso de lo que están consiguiendo.

Entre risas cuenta que lo divertido es que casi todos los integrantes de The Trial, si bien conocían al grupo no eran fanáticos como él. “Todos han tenido que comenzar a encantarse, lo bueno es que como son todos grandes músicos hemos avanzando rápido, pero claro, aún no se saben todas los nombres de las canciones”, comenta.

Sobre el nombre “The Trial” confiesa que “Nació de un consenso entre los integrantes de la banda, ese es el nombre de una canción del disco The Wall, es una instrumental, bien cuestionadora, como lo es ese disco. Nos pareció un buen nombre porque es fácil de recordar”. Asegura su director.



El legendario Renato Michell



Una de las grandes figuras para quienes conocen de música en nuestra ciudad es Renato Michell, un hombre de talento inigualable y humildad más grande aún, quien con voz calma y gentil, nos cuenta detalles sabrosos de su vida, pero sin darle el toque de grandeza, por él que no aparecieran, no quiere sonar de ególatra, pero lo convencimos para poder revelar los detalles de su increíble historia. Fue baterista de Peter Rock y otros grandes de nuestro país. Vivió en Perú por 5 años, en donde estudió en el Conservatorio J. Sebastián Bach y en la Universidad Garcilaso de la Vega, hizo 3 años televisión en Lima en un programa llamado “Trampolín a la fama”. Antes de eso se fue a vivir a Ecuador con la banda chillaneja “Los Discípulos”, según cuenta Renato “En esa época de misticismo hippie estaba de moda ponerle nombres bíblicos a los grupos, ahora sonaría raro, pero en ese tiempo era lo más IN”.

Renato se interesó por la música luego de conocer a los “Los Lenks”, el legendario grupo conformado por los hermanos Hernán y Gabriel Araya, “El Rucio Novoa” y el “chico” Riquelme. “Fue la primera vez que vi una banda en vivo y me encantó”, comenta Michell. Luego de eso se motivó a participar en el grupo Pastizal con “Pepe” Escanilla. Su curriculum daría para hacer un reportaje entero sobre él, pero podemos agregar que participó de grupo Antaño, grabó discos para la EMI y ahora está de vuelta en su ciudad natal. “Tomé la decisión principalmente para estar cerca de la familia y porque sé que este va a ser mi última vuelta musical ¡y qué mejor que hacerla en mi pueblo natal!, ya pasaré a ser parte de la historia y como siempre daré lo mejor de mí… no quiero que me juzguen por mi historia sino por lo que aún puedo entregar”, confiesa Renato. Ahora con The Trial comienza una nueva era para él, si bien nunca se interesó mucho por ese estilo (él era más rockero), ahora, en este momento de su vida, siente que le encanta y disfruta mucho tocando estos ritmos como baterista.



El hijo que siguió la tradición familiar



Otro de los integrantes de la banda con larga trayectoria musical es Gabriel Araya, hijo del conocido músico Gabriel “Zurdo” Araya, quien partió tocando guitarra a los 10 años mientras miraba a su padre. Su motivación principal comenzó por este ejemplo y de ahí sintió que esta era su pasión “El bajo me llenó por completo”, dice mientras se emociona. Es que desde pequeño creció en un ambiente musical, en donde los años nuevos y fiestas patrias se disfrutaban al ritmo de las bandas de su padre, entre ellas Los Lenks y La Clave. Desde pequeño se apasionó por la música y no le importaba tener que caminar hasta Yerbas Buenas para conseguirse instrumentos con el grupo Ecos.

A la edad de 14 años comenzó a tocar de manera oficial y no ha parado, en los años 80 integró Apocalipsis y Ecos, posteriormente en los años 90 en Panorama. Ha participado de múltiples festivales y actualmente toca también en “Los Pape”. Entre los datos curiosos de este artista, figura su autoría del jingle del preuniversitario Cebal, que por años llevamos escuchando en las radios locales.



Para este grupo de músicos tocar a Pink Floyd no ha sido fácil, pero la música es lo suyo y con la pasión y profesionalismo que los caracteriza han logrado tener un gran repertorio. Su próximo evento lo tendrán el fin de semana del 18 de febrero en la Fiesta de los Motoqueros en el Estadio Municipal, de ahí sueñan con tocar en otras ciudades.