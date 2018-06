Nacional 17-06-2018

Tianqi ante investigación de la FNE: "No creemos que esta transacción implique riesgos de competencia"

Luego de que se supiera que la Fiscalía Nacional Económica investigará sobre posibles riesgos por la compra del 24% de SQM por parte de la china Tianqi, la empresa asiática salió a declarar que "no creemos que esa transacción implique riesgos a la competencia". Así, en voz de Claudio Lizana, socio de Carey y Cía., quien se encuentra asesorando a Tianqi en los aspectos de libre competencia de esta operación, "la FNE ha iniciado la investigación con el objetivo de reunir información adicional que la entidad no pudo obtener dentro del término de 60 días contados desde la interposición de la denuncia original" (plazo que expiró el 6 de junio pasado).



De esta forma, recalcó que la FNE necesitaba formalmente abrir una investigación para continuar reuniendo antecedentes respecto de esta operación. Sin embargo, aclaró:"Esto no significa que la FNE haya llegado a una determinación final respecto de este asunto y tampoco que haya identificado riesgos a la competencia". "La apertura de la investigación era previsible, considerando que la FNE no pudo terminar su examen de admisibilidad dentro del plazo señalado", dijo Lizana. Para finalizar, el abogado aseguró que "nuestro cliente ha cooperado en este procedimiento y continuará haciéndolo. Como hemos señalado, no creemos que esta transacción implique riesgos a la competencia, pero obviamente la FNE necesitaba más tiempo para terminar su investigación".