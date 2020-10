Opinión 07-10-2020

Tibieza



Noche de estrellas, abrazada a ti sentí tu tibieza

Se escapaban los besos furtivos.

Atrapada a tus caricias suaves, me abrigué.

Acaricié tu rostro dormido en el efímero encanto de sueños mágicos.

La luna reflejaba la oblicua desnudez de nuestros cuerpos.

En el sueño de colores y en la fiesta de nuestra pasión el círculo de los amantes. ..

Llegó la madrugada y mi mirada busco tu rostro y bese tus labios purpuros.

Me despertó el trinar de los pájaros

Y el sol radiante permanecía

Te miré interminablemente y una sonrisa oculta prodigué.

Callada ante tal acontecimiento, despertaste

Y en laguna azul nos sumergimos jubilosos y no dejamos de mirarnos….







(Iris Bobadilla)















.















.