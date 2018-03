Crónica 02-03-2018

Tiempo de Balances Directora del Servicio Médico Legal de Linares: “se pudo lograr una avance sustancial en la atención de los usuarios”



La directora regional del Servicio Médico Legal (SML), Iskra Cox, hizo un positivo balance de la gestión desarrollada en el último tiempo en esta repartición con asiento en Linares.

El Gobernador Provincial Pedro Fernández recibió a la directora para conocer su balance de gestión y agradeció las palabras por el reconocimiento al haber facilitado parte de las dependencias para funcionar mientras se llevó adelante la reparación del edificio institucional. “Fueron 20 años en que no se trabajó en su mantención. Era necesario aunar esfuerzos por el bien de los usuarios y funcionarios, donde también el Hospital jugó un rol muy importante en este tiempo”, dijo la autoridad.

La máxima representante del Servicio llegó a Linares señaló que a pocos días de finalizar la administración de la presidenta Bachelet, y señaló que “en el último tiempo se pudo lograr una avance sustancial en la atención de los usuarios, quienes llegaban a desarrollar una serie de trámites y retiro de los cuerpos de cercanos o familiares, efectuando una serie de trabajos en las dependencias locales.”

Palabras de agradecimiento tuvo también para la autoridad del SML provincial, “por habernos acogido en sus dependencias mientras se realizaron estos trabajos, lo que derivó en la continuidad de la realización de exámenes y trámites administrativos; cosa que para muchos puede parecer algo sencillo, por que para los afectados es algo tremendamente sencillo. Aquí también intervino el Hospital de Linares, punto de tránsito para la entrega de cuerpos en esta época y donde su director también tuvo un rol muy destacable”.

Uno de los mayores requerimientos de la comunidad era no poder contar con un facultativo para realizar los exámenes tanatológicos en Linares a disponibilidad de poder cubrir los turnos en ciertos horarios, materia que a juicio de la directora regional “se ha ido subsanando por diversas gestiones y donde también los propios médicos han mostrados su disponibilidad para poder programar sus tiempos y dar respuesta lo más pronto en la medida de lo posible cuando se susciten estos momentos difíciles. No ha sido fácil ya que muchas veces tuvimos que mover gente de Cauquenes, Talca o Parral, pero hemos procurado ir mejorando también en esta materia y eso la gente también así lo ha percibido”.

La directora regional del Servicio Médico Legal agradeció por último, “el esfuerzo de los funcionarios de Linares por hacer cada día mejor su trabajo. Somos un equipo pequeños, donde sabemos también que falta mucho por mejorar, pero creo que a la hora de los balances, la conclusión es más positiva que cuando inicié esta gestión”.



El equipo del Servicio Médico Legal de Linares está compuesto por dos médicos, dos asistentes, y tres técnicos tanatólogos.