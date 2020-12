Opinión 22-12-2020

TIEMPOS DE CRISIS GLOBAL





Tiempo de reflexión, análisis y evaluación de lo realizado durante el año calendario que concluye; como, así también, planear lo que se nos viene a futuro. Todos somos responsables de lo que ocurra a nuestra humanidad y sociedad; de una u otra manera, incidimos en la toma de decisiones, marcamos la pauta del conflicto social o del encuentro cálido en la armonía. Tenemos certeza de la fragilidad de nuestra existencia, del compromiso asumido de guiar a quienes vienen siguiendo nuestros pasos, las jóvenes generaciones que serán la próxima comunidad adulta quienes guiarán los destinos de la sociedad humana.

El ser humano, depredador por naturaleza, agrede nuestro espacio social y cultural; más aún, no asumimos consciencia de daño y deterioro de nuestro mundo que reclama con justa razón: ¿Qué planeta heredaremos a las siguientes generaciones? ¿Cómo nos abasteceremos de agua y alimento, ya que ellos comienzan a faltar? ¿Qué lugar ocuparán los adultos mayores y cómo los resguardaremos y cuidaremos?

Vivimos un tiempo de crisis global, la economía no puede atender todas las necesidades de la población, la ayuda social no alcanza a cubrir las necesidades más básicas de la comunidad, por lo cual, la delincuencia asume mayor relevancia; el materialismo furtivo establece que unos pocos reúnan gran parte de los recursos económicos y otros muchos deban recibir rentas miserables. Es evidente que no existe una justa repartición de la riqueza, si fuésemos equitativos al distribuir los recursos económicos alcanzaría para toda la población del planeta; más aún, si fuéramos ordenados, el alimento disponible bastaría para atender a toda la población mundial.

Tenemos certeza que convivimos con amenazas de todo tipo contra la existencia humana, que los conflictos bélicos agreden a inocentes en diversas latitudes del orbe, que hemos contaminado y agredido a nuestro medio ambiente produciendo el calentamiento global que es una realidad innegable, que miles y millones deambulan en la pobreza más extrema, sin los recursos mínimos para sobrevivir, ésta es una realidad innegable de la cual debemos hacernos cargo, la solidaridad no es sólo una moda, es ponerse en el lugar del otro, es asumir la necesidad de compartir con el semejante, de escuchar el llanto desgarrador del niño pequeño que reclama leche, abrigo y afecto.

Que el espíritu armónico de la navidad alcance a cada familia, que se pueda disfrutar en el seno base de la sociedad moderna, que nos encontremos en el abrazo a la distancia, realidad que no podemos obviar pues el coronavirus ataca sin misericordia. Feliz noche buena y un mejor año nuevo 2021.

Qué esta crisis global nos permita desarrollar nuevas estrategias de convivencia, nuevos modos de enfrentar la realidad que cambia a cada instante y hoy, nos mantiene en el confinamiento y suspensión de libertad de movilidad en la ciudad y el campo de la patria. Navidad nos debe enseñar a ser hombres y mujeres de buena voluntad.



Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro