Opinión 30-04-2020

Tiempos de tornados





Hace unos pocos días la Armada, a través de su centro de estudios meteorológicos, advertía a los habitantes del Bio-bio y Ñuble la posibilidad de una nueva jornada de tornados -que en su momento fuera inédita, tras el primero ocurrido en la comuna de Los Ángeles, y luego repitiera en Concepción-, señalando sin embargo que no podía dar certeza de que ocurrieran o no: no poseen la tecnología para pronosticarlo fehacientemente.

Desde esta analogía es posible extrapolar una tendencia nacional: la preparación se acerca únicamente al día a día, y no a la prevención del porvenir, en muchos ámbitos. Esto es lo que ocurre habitualmente en la política, y ha generado tantas turbulencias.

Hace semanas veíamos como la oposición, airosa, señalaba con gran confianza el triunfo del diputado Silber y la diputada Cariola en la mesa de la corporación, y finalmente las cosas no fueron así. Otros, por su parte, confiaron en la destitución del presidente o la exministra Cubillos, y la cosa no fue así.

En tiempos de tornados, sin la “tecnología de pronóstico”, nada es cierto. Y es allí donde muchos han fallado, confiando -o temiendo, según sea el sector- en las premisas que, tal cual un tornado en el aire, pueden formarse y destruir, o no hacerlo y mantener la calma de nuestros cielos.

Hoy, vivimos sin dudas un tiempo de tornados, augurado por reuniones políticas de la oposición con líderes extranjeros, auspiciados por el famoso “Grupo de Puebla”, o con la simple negativa a legislar de parte de muchos ellos. Sin embargo, aún con esta difícil situación, la formación del ciclón es reversible: demostrar cuales son las prioridades de Chile.

No vivimos un tiempo para rencillas, ni mucho menos para la imposición de ideologías. Vivimos un momento que requiere de, ante todo, unidad y servicio. Pareciera ser que, quienes auspician el tornado, han olvidado lo esencial: aportar al bien de Chile.

Quienes viven cómodos, incluso reuniéndose por Zoom con el extranjero, criticando y no aportando, deben replantear sus prioridades, y poner a Chile en primer lugar. Para bien del país, esperemos así sea.



(Luis Gallardo,

estudiante de medicina)