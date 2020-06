Social 17-06-2020

Tips para comprar un auto desde su casa



El Covid-19 ha cambiado completamente la forma en que vivimos. Esta crisis sanitaria nos ha hecho replantearnos desde la forma en que nos conectamos con otras personas hasta nuestros hábitos de consumo. Pero no solo ha afectado a las personas, esto también ha hecho que actividades cotidianas como ir al supermercado o vitrinear algún producto de nuestro interés haya dado un paso hacia lo digital.



Este cambio ha hecho que actividades como comprar una casa o un auto, que típicamente la gente prefiere hacer presencialmente hayan tenido que dar un vuelco y entregar la misma experiencia física a través de la pantalla del computador. Algo que muchos creen difícil, pero que, en el marketplace de compra y venta de vehículos, Macal, llevan varios años haciendo.



El Marketplace también entrega la opción de vender su auto, ya que, debido a la contingencia, muchos no pudieron seguir realizando este trámite o se les hizo más difícil. Este trámite se realiza completamente online, siendo la empresa quien se encarga del proceso completo, desde la cotización a través de su sitio macal.cl, siguiendo con una inspección online, y finalmente, retiro y pago del vehículo.



En caso de que esté buscando comprar un auto siga estos consejos para no llevarse alguna sorpresa inesperada al hacerlo. Además, tiene la opción de pedir el auto comprado con delivery, contando con despacho a todo Chile y sanitizado 99,5% contra virus y bacterias.



1. Defina para qué quiere el auto

“Una buena oferta siempre dependerá de lo que esté buscando el comprador y qué necesidades tiene, qué tipo de auto le gusta y cuál es el uso que le dará”, explica Sebastián Calvo, gerente general de Macal. Este punto es clave a la hora de empezar a buscar vehículos y puede que con tanta oferta se entusiasme, pero tenga siempre claro el destino que le dará al auto y ver qué opciones son las más convenientes de acuerdo a su estilo de vida y presupuesto.



2. Compare los precios

Como con cualquier producto saber cuál es el precio de mercado es clave antes de tomar una decisión, sobre todo si va a invertir en un auto. Tener en cuenta cuál es el precio promedio del modelo que le interesa es muy importante para saber reconocer una oferta. En Macal se especializan en vender vehículos usados o seminuevos y su forma de venta es a través de remates en los que el precio final lo deciden los mismos compradores, por lo que puede encontrar una competitiva oferta de precio-calidad.



3. Pida siempre el informe del auto

Al comprar por internet debemos tener especial ojo en los detalles que pueda tener el auto. Es normal que un auto usado tenga un desgaste acorde a su antigüedad y/o kilometraje, pero siempre es bueno tener un informe técnico que acredite el estado real del vehículo. En Macal, por ejemplo, puede encontrar el informe detallado del estado del vehículo en cuanto a los aspectos estéticos, mecánicos y las alertas que pueda tener cada vehículo. Como explica Calvo, un auto de 10 años de antigüedad va a tener más desgaste que uno de dos años. Además, no olvide nunca de revisar los antecedentes del auto. Todos los autos publicados en macal.cl cuentan con estos informes, no trabajan con autos de siniestrados de compañías de seguros y cada auto ofrecido está libre de prendas.