Crónica 12-05-2018

Tips para equilibrar gastos en el Día de la Madre

Con motivo de del Día de la Madre, el domingo 13 de mayo, Visa entrega diversas sugerencias para equilibrar el presupuesto en esta fecha dedicada a agradecer y “regalonear” a nuestras mamás.

Son múltiples las opciones para esta celebración: un regalo, una velada especial, un almuerzo familiar o una invitación a un espectáculo para ella y sus seres queridos. Dentro de su programa “Finanzas Prácticas”, Visa propone varias recomendaciones que ayudarán a prepararse y disfrutar un inolvidable Día de la Madre.

• Evalúa el presupuesto para esta ocasión dentro de tus posibilidades económicas reales.

• Si quieres un regalo en tiendas online, aún estás a tiempo para comparar precios y conseguir la mejor oferta. Es muy importante elegir tiendas virtuales conocidas. Investiga antes de comprar y asegúrate que el comercio que identifiques sea confiable y siga los estándares de seguridad.

• Verifica con el emisor de tu tarjeta si hay promociones u ofertas especiales vigentes en ciertos establecimientos comerciales. De esta manera, podrás aprovechar descuentos en restaurantes, eventos culturales, funciones de teatro o conciertos.

• Si sales a cenar, elije la opción que mejor se ajuste a tu límite de gasto.

• Preparar tu propia cena o postre en casa puede ahorrarte el dolor de cabeza de hacer reservas para cenar fuera. Hacerle una comida especial a tu mamá, puede ser una buena manera de honrarla en su día. No olvides ver en el supermercado ideas para recetas, ofertas especiales y cupones.

• El mejor regalo no necesariamente es el más costoso ¡Atrévete a probar algo diferente! Actividades como visitar un museo, ir a una exhibición en una galería de arte, asistir a un evento o festival al aire libre, o incluso un paseo por un lugar bonito, puede ser una experiencia amigable para tu presupuesto, y no dejará de ser una celebración memorable.