Crónica 06-02-2019

Tips para sobrevivir a la Ola de calor y que tu casa no sea un horno

Esta semana la intendencia metropolitana decretó alerta meteorológica desde las regiones de Valparaíso hasta Magallanes, pasando por la Antartica Chilena y región metropolitana. Se esperan temperaturas superiores a los 35° por lo que es conveniente tomar las precauciones para afrontar de la mejor manera el calor en trabajo y en casa. A continuación, te dejamos los principales consejos para combatir las altas temperaturas que nos entrega el ingeniero en climatización de Airolite, Juan Carlos Carocca:



• El experto recomienda mojar las cortinas de la casa para refrescar el ambiente, como un tip más bien innovador.

• El profesional agrega “En los momentos del día en que la temperatura no es tan alta, se puede abrir puertas y ventanas para ventilar la casa y aprovechar las corrientes de aire del exterior para refrescar, así se gasta menos energía eléctrica”

• “Al momento de dormir menciona que darse una ducha de agua tibia y no fría puede ser excelente opción ya que el agua fría genera una reactivación del organismo y aumenta el gasto energético, que lleva a sentir más calor que si se trata de una ducha fría, sostiene el Instituto Biológico de la Salud” menciona el experto de Airolite. En paralelo el profesional agrega que al momento de dormir es fundamental usar la ventilación adecuada, ya que de lo contrario la atmósfera se hace densa.

• El ingeniero de Airolite agrega otro tip innovador para la casa “colocar un ventilador que se dirija a las ventanas para impedir la entrada de aire caliente; colocar un bol con hielo o agua helada frente a las aspas del ventilador para generar un aire más fresco”

• Al momento de climatizar, el experto agrega que solo la habitación que esté en uso, se debe climatizar cerrando la puerta y evitar que el aire acondicionado se disperse.

• La temperatura ideal de climatización, se debe encontrar entre 20 y 22 grados, con el fin de que el ambiente sea agradable, pero no llegue a ser demasiado frío.

• Es recomendable el uso de ventiladores frente a los aparatos de aire acondicionado, aconseja el experto de Airolite. El consumo es menor y no es agresivo para la salud ocasionando resfriados, dolores musculares o alergias.

• Si de climatización se trata el ingeniero de Airolite menciona que un gran aliado a la hora de ventilar espacio son los aires acondicionados, en este sentido el profesional recomienda la última innovación llegada al país que no sólo enfría, sino que además ayuda contra las alergias, contaminación y bacterias hasta en un 99%. Se trata de una tecnología llamada Nanoe – X de Panasonic presente en aires de Airolite que además de enfriar y mantiene un ambiente limpio y libre de bacterias en grandes espacios como la oficina. Por el contrario, el aire acondicionado con filtro G3, para el hogar, no sólo enfría espacios reducidos, atrapa en un 45% alérgenos como el polen o virus y moho presentes en el hogar.