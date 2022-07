Nacional 26-07-2022

¿Todo listo? Aseguran que Rage Against the Machine volverá a Chile

Primero fue el periodista brasileño José Norberto Flesch, conocido por adelantar los conciertos que llegarán a Sudamérica. Ahora fue el diario La Tercera el que aseguró que la banda Rage Against the Machine ya tiene abrochado su regreso a la región.

Según señala el periódico los autores de "Know your enemy" tienen paradas agendadas en Brasil, Argentina, Colombia y Chile para el mes de diciembre. En el caso de nuestro país, la productora a cargo del espectáculo está gestionando el Estadio Nacional para recibir a los estadounidenses.

Por ahora se desconocen las coordenadas exactas del regreso de Rage Againt the Machine a Chile. Los detalles serán anunciados durante el mes de agosto.

De concretarse será el segundo show del grupo en Chile luego de su histórica presentación de 2010 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Durante estos días Rage Against the Machine se encuentra realizando su gira de reunión en Estados Unidos.