Crónica 23-01-2022

Todo listo para el proceso de matrícula 2022 de la Universidad Católica del Maule

#Admisión2022. Con el sello de espíritu de servicio y de acogida en comunidad que caracteriza a la UCM, ya está todo listo para recibir a los seleccionados a partir de este martes 25 de enero en formato online.

La Universidad Católica del Maule (UCM) ha tomado todos los resguardos ante el aumento de casos de COVID-19, potenciando una vez más el proceso de matrícula para la Admisión 2022 de manera online. Los seleccionados a los 42 programas de pregrado del plantel podrán, de manera remota, hacer efectiva su matrícula a partir del martes 25 y hasta el jueves 27 de enero, a través de la página web www.ucm.cl

“Siempre el proceso de matrícula es un momento particular en la historia de la UCM, ya que es el momento en que nos encontramos con quienes aspiran a ser parte de nuestra institución, es el tiempo de la acogida a quienes optan por hacer un camino de formación relevante en la existencia de cada uno, junto a nosotros y eso nos llena de alegría. Desde esa perspectiva considerar este espacio en el tiempo de la vida académica y administrativa dentro de nuestra institución da cuenta del sentido y del sello de la UCM. Nos importa recibir a la persona que buscando alcanzar sus ideales nos hace partícipe de ese camino”, recalcó el rector de la UCM, Dr. Diego Durán Jara.

Pese a la opción de distancia, igualmente se dispondrán módulos de atención presencial que puedan ayudar a los jóvenes y a sus familias a completar este proceso tan importante en su vida académica.

Independiente de la forma en que el estudiante realice su proceso, la Universidad Católica del Maule ha establecido estándares de calidad y eficiencia, para que la experiencia de matrícula refleje el sello institucional que caracteriza a la UCM.

Y agregó que “desde la perspectiva anterior, es la comunidad la que recibe, somos una institución que está conformada por personas que la construyen y que la hacen como es. Así visto, la invitación es siempre a volver a implicarse completamente en este proceso, que, entendido como acogida, es un proceso continuo y permanente, de contacto que no acaba al finalizar formalmente la matrícula, sino que dura lo que dura el recorrido del estudiante en nuestras aulas”.

Matrícula online

Para hacer efectiva la matrícula, los jóvenes deben adjuntar la licencia de enseñanza media (que pueden descargar gratuitamente desde certificados.mineduc.cl), la fotografía por ambos lados del carnet de identidad, la fotografía de la TNE (Formato JPEG, tamaño máximo 6mb) y en el caso de los postulantes seleccionados en la carrera de Pedagogía en Educación Física, deberán entregar obligatoriamente el Certificado Médico que acredite salud compatible con la carrera. Todos los documentos deben estar digitalizados.

El rector UCM recalcó que “estamos en tiempos complejos sanitarios, por lo que la gran recomendación es a protegerse, usar correctamente todas las herramientas y elementos que nos ayudan a eso como las mascarillas y el alcohol gel, así como también el distanciamiento pertinente. Si la pregunta contempla a las personas que vendrán a matricularse, la invitación es privilegiar el modo online, para los que deberán trabajar en las sedes es a respetar el máximo posible las indicaciones para evitar contagios”.

Los estudiantes que no obtengan la gratuidad, tienen que cancelar el valor de $150.000 correspondiente a la matrícula que se puede hacer por el mismo sistema o en el Banco BCI o Servipag (en los dos últimos casos se debe adjuntar el comprobante).

Finalmente, Pablo Dosque, jefe de la unidad de Admisión UCM, explicó que “los postulantes seleccionados podrán matricularse este año de forma completamente online, desde sus casas completando todos los pasos de la matrícula, para esto deben ingresar a la página web www.ucm.cl, donde podrán adjuntar los documentos necesarios y llenar sus datos, firmar los documentos relacionados a la matrícula, realizar el pago de matrícula en caso de ser pertinente a su situación socioeconómica, y agendar con beneficios estudiantiles para los que deben terminar la acreditación socioeconómica”.

Y agregó que: “Todos los postulantes deben recordar que, en caso de estar en la lista de seleccionados, su cupo queda reservado, por lo que no es por orden de llegada ni perderán su cupo, pero tienen que matricularse en forma continua desde las 9:00 horas del día martes 25 de enero de 2022 y hasta las 17:00 horas del jueves 27 de enero de 2022”.