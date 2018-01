Crónica 16-01-2018

Todo lo que debe saber de cara al revalúo fiscal del SII

El proceso entró en vigencia este 1 de enero y que se efectúa cada cuatro años, busca actualizar el precio de las contribuciones de las viviendas, según la plusvalía o minusvalía que han adquirido durante este período de tiempo determinado. De todos modos, existen mecanismos para apelar a las alzas a este impuesto.



La construcción de nuevas líneas de Metro es sinónimo de alegría y felicidad para miles de habitantes de Santiago, esto porque entregan una mayor conectividad a sus barrios y hogares. Sin embargo, también pueden provocar un verdadero dolor de cabeza a quienes son dueños de propiedades, debido al reevalúo fiscal 2018, que le corresponde hacer al Servicio de Impuestos Internos (SII), proceso que inició este 1 de enero y determinará el valor del impuesto territorial, más conocido como las contribuciones de las viviendas, ya que la plusvalía que han ganado sus casas subiría el valor de este impuesto cuya primera (cuota de cuatro) se paga el 30 de abril.



“Por ley este año corresponde el reevalúo general de las propiedades no agrícolas que se efectúa cada cuatro años en el país, proceso que se realiza considerando las variables externas del inmueble que son ajenas a la voluntad del dueño y que entregan plusvalía o minusvalía a las propiedades. Un ejemplo, es el aumento de valor de un terreno o un edificio, debido al mejoramiento de caminos o calles adyacentes, la construcción de un parque, una estación del Metro, un centro comercial, una escuela, hospital, entre otras, en cambio, un ejemplo de minusvalía, es que construyan una cárcel o vertedero cerca de la propiedad, la que hará bajar su valor”, explicó Alejandro Ramírez, socio director de IUS Abogado tributario.



De las propiedades que serán reevaluadas, el 75% son habitacionales y el 25% restante inmuebles destinadas a comercio, bodegas o estacionamientos, entre otros. En total, serán más de seis millones 600 mil los bienes no agrícolas que serán revisadas por el SII para evaluar los cambios que han tenido durante los cuatro años, por lo que el 22 de enero el ente recaudador publicará las actualizaciones de los valores de los terrenos para luego el 30 del mismo mes informar a través de cartas individuales a los contribuyentes los nuevos valores.



En este sentido, Ramírez explicó que el nuevo Impuesto Territorial o contribuciones de las propiedades “se calcula considerando el avalúo afecto a impuesto, una tasa anual y una sobretasa dependiendo del caso. En el caso de los Bienes Raíces No Agrícolas destinados a la habitación, se aplica la tasa de 0,98% en la parte de la base imponible que no exceda de $76.800.583 del 1° de julio de 2015, y 1,143% en la parte de la base imponible que exceda del monto señalado, además de una sobretasa anual de beneficio fiscal de 0,025%. Por otra parte, los Bienes a la habitación gozan de un monto de avalúo exento de impuesto territorial que era para los avalúos de hasta $ 21.504.166, y que a partir de este año se estima por el SII que será para los avalúos de hasta unos $33.000.000”.



De todos modos, una vez fijadas las nuevas tasaciones existe una posibilidad de apelar a las alzas, reclamación que “se debe realizar ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) basados en las causales que contempla el Código Tributario. La tramitación de este reclamo se debe efectuar en el tribunal jurisdiccional que le corresponda al inmueble y debe efectuarse dentro de los 180 días siguiente al de la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo, y en ellos los contribuyentes y las municipalidades pueden reclamar del avalúo que el SII haya asignado a un bien raíz en la tasación general. Esta es una instancia que permite a los contribuyentes reclamar por el nuevo avalúo asignado”, resaltó Ramírez.



En cuanto a los criterios de apelación, “estos apuntan a errores en la determinación de la superficie de los terrenos o construcciones; la aplicación errónea de las tablas de clasificación de las construcciones y de los terrenos en la propiedad o en una parte de ella, como la superficie de las diferentes calidades de los terrenos; errores de transcripción, de copia o de cálculo; o la inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº11.575”, destacó el experto.