Opinión 07-02-2019

Todo y nada sobre la tristeza

Me gustó esta pregunta: “Qué pasa si un día , simplemente, no estoy de ánimo de vivir momentos felices y prefiero, por ejemplo, entregarme a la nutritiva elegancia de la melancolía?”

También medité este pensamiento: “ En lo personal, me parece mucho más atractiva esa sobria calma que podríamos llamar PAZ INTERIOR, (algo así como contemplarnos en un espejo, en silencio, y degustar imperturbables el reflejo de todo el universo”.

Es muy grato detenerse en esos pensamientos porque nos identifica, de pronto, con esos estados del ánimo que nos concentra en cierto punto del pensamiento y nos detiene en el tiempo y en el espacio, como si viajáramos vertiginosamente en el tren de la vida y en un rincón del entendimiento se detuviera. Todo luce diferente , el paisaje es sereno, hay silencio, la gente se esfuma en el horizonte, quedamos solos ensimismados en esa paz interior que asemeja un esbozo de tristeza, nostalgia, evocación. Pero es el perfecto estado para contemplar y analizar que todo lo bueno de este mundo puede ser gratis, son pequeñas cosas que están al alcance, sólo tenemos que disfrutarlo con la serenidad que nos da el silencio y la soledad.

Por eso concuerdo plenamente que la tristeza es necesaria en nuestra vida. Hay un señor llamado Yung que afirma que sin momentos de tristeza, la felicidad pierde cualquier sentido y tiene toda la razón.

Es cosa de pensar que hemos luchado tanto para conseguir algo anhelado por mucho tiempo, fue necesario pasar por grandes inconvenientes, fue una ruta dificultosa, triste, abrumadora hasta llegar a una meta gloriosa pero breve.: la felicidad. Y tiene que resultar de ese modo para poder disfrutarla. De lo contrario, tendría como estigma la poco atractiva naturaleza de la rutina.

Las diferentes etapas de la vida tienen una buena dosis de felicidad, hay que gozarla pero sin menospreciar los estados de tristeza que nos hacen más humildes y generosos, cualidades escasas y muy necesarias, principalmente HOY.

Es el tiempo indicado para disfrutar, en un lugar tranquilo como la sombra de un gran follaje, en la cercanía de un lago, de un riachuelo , o en cualquier lugar amable. Los recuerdos vendrán ,como sutiles oleadas de fresca brisa ,con un sabor a esas lejanías que duelen y que son gratas a la vez.



(Tily Vergara)