Social 26-11-2020

Todos los fondos de pensiones borran pérdidas generadas por el covid-19 tras positivo noviembre





Los anuncios de una pronta posible vacuna contra el covid-19 empujaron con fuerza los mercados mundiales, impactando positivamente en los resultados de los multifondos de pensiones en noviembre.

Según el boletín mensual de Ciedess, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Pensiones al día 23 de noviembre, los fondos más riesgosos, A y B, registraron ganancias de 6,72% y 5,26% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presentó una variación de 3,34%. En tanto, los fondos más conservadores D y E, obtuvieron resultados de 1,82% y 0,52%, respectivamente.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo a la explicación de la entidad sin fines de lucro, el resultado mensual de los multifondos A, B y C se explica mayormente por el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable, tanto a nivel nacional como internacional.

Pese a que los mercados se han visto marcados por la persistente incertidumbre respecto a la pandemia, los avances de una próxima y efectiva vacuna, junto con los resultados de las elecciones en EE.UU. han impactado positivamente este mes, especialmente en las economías emergentes de la mano del rally de los commodities. El índice mundial (MSCI World Index) registró un alza de 11,08%, mientras que los índices Dow Jones y S&P 500 obtuvieron resultados positivos de 11,66% y 9,41%, respectivamente.

A su vez, los índices de Europa (MSCI Europe) y Asia (MSCI EM Asia) tuvieron retornos de 15,33% y 9,33% respectivamente, mientras que el índice de Mercados Emergentes (MSCI EM) presentó una variación de 10,61%. Por su parte, la inversión en el extranjero se vio afectada por la caída de -1,16% del dólar, impactando negativamente a los fondos más riesgosos. En el plano local, el IPSA registró un incremento nominal de 16,70%, explicado principalmente por el resultado de acciones pertenecientes a los sectores servicios y recursos naturales. En cambio, la rentabilidad de los fondos más conservadores D y E se explica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros.

Al respecto, se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital. Recuperación de multifondos en lo que va de 2020 Entre enero y noviembre de 2020 se aprecian resultados positivos para todos los multifondos.

Los fondos A y B, registran ganancias de 1,69% y 3,27% respectivamente, mientras que el C, presenta una variación de 3,80%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen resultados positivos de 3,27% el Tipo D y 4,00% el Tipo E.