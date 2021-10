Nacional 05-10-2021

Todos los multifondos cierran septiembre con resultados negativos: El E pierde casi un 14% en lo que va del año

El último reporte de la Superintendencia de Pensiones (SP) reveló que todos los multifondos se vieron castigados por el retorno negativo de los instrumentos extranjeros y acciones locales durante el noveno mes del año. Por un lado, el fondo tipo A retrocedió un 1,06% real, seguido por el fondo B, que cayó un 1,36%. Y más atrás quedaron los fondos C, D y E, los que registraron pérdidas reales de 2,32%, 3,4% y 4,35%, respectivamente. Con esto, los activos previsionales alcanzan los US$183.045 millones

La rentabilidad del fondo de pensiones tipo A se explica, según la SP, principalmente por el retorno negativo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros y acciones locales. Al respecto, "tómese como referencia la rentabilidad en pesos del índice MSCI mundial, con una caída de 0,70%, y el retorno mensual de los títulos accionarios locales medido por el IPSA, que presentó una disminución de 3,80% durante el mes de septiembre", explica la entidad. En cuanto a las rentabilidades de septiembre de los fondos B, C, D y E, estos se vieron afectados por el retorno negativo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros, acciones nacionales y títulos de deuda local.

"Durante septiembre se observó un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional, lo que implicó un aporte negativo a la rentabilidad de estos fondos por la vía de las pérdidas de capital", informa la SP. Mientras que en relación con la inversión en el extranjero, pese a que durante septiembre se observaron resultados negativos en la mayoría de los mercados internacionales, estas inversiones se vieron impactadas por la depreciación del peso chileno respecto de las principales monedas extranjeras, lo que afectó positivamente a las posiciones sin cobertura cambiaria. Cabe destacar que con esto, el fondo E, uno de los más perjudicados, ha caído 13,99% en lo que va del año; seguido por el D, que registra una baja de 10,36%; mientras que en tercer lugar de la lista se ubica el C con un retroceso acumulado de 2,90%.