Social 13-08-2019

#todossomosnibaldo: La campaña en redes sociales que advierte de un caso de discriminación en fútbol amateur de Longaví

Paulatinamente, crece en redes sociales un caso que perfectamente podría ser catalogado de discriminación hacia personas con discapacidad: en twitter primero como #todossomosnibaldo y luego, a través de facebook, la familia de Nibaldo Riquelme, de 36 años, denuncia el 10 de agosto, un lamentable caso de este tipo, advirtiendo que por tener síndrome de down, un equipo del fútbol amateur reclamó por su presencia en cancha.

El relato es contundente. Según su hermana, Viviana Riquelme, “esto ocurrió el pasado 3 de agosto, en un encuentro entre el Club San Francisco de La Quinta y el cuadro de San Luis. Nibaldo realiza tarea de ayuda como ‘aguatero’ en el Club San Francisco y fue el equipo rival, el que reclamó a la Asociación de Fútbol Amateur de Longaví por su presencia, porque no estaba inscrito oficialmente en los registros de la institución. Él se ha dedicado más de 20 años a esta función, le gusta, y nunca vivimos una situación como esta. Hay necesidad de que se cambien los estatutos que reglamentan esta actividad, nos sentimos como familia profundamente afectados porque se haya utilizado este recurso tan bajo.”

Ayer en la noche, la Asociación de Fútbol Amateur de Longaví, recibiría el reclamo formal sobre esta situación. Desde Linares, Pedro Arriagada, integrante y fundador de la Asociación de Personas con Discapacidad Física, ADALI, premiado a nivel regional el 2017 por su incansable labor por la inclusión, fue categórico: “nos extrañan este tipo de situaciones, que reglamentos tan rígidos, no se adapten a la ley 20.422, que garantiza la inclusión para personas con discapacidad. Perfectamente, es susceptible de demanda y vamos a hacer seguimiento a este caso por el bien de Nibaldo”.

Mientras, el apoyo crece y el repudio ciudadano se manifiesta a través de la campaña #todossomosnibaldo.