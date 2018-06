Social 23-06-2018

Toma del Campus Linares: estudiantes declaran mantener el carácter indefinido de la medida

Se confirmó ayer la continuidad de la toma del Campus Universitario de la UTALCA en Linares. Mediante una declaración pública, el vocero César Eloy Alegría, explicó que “los estudiantes movilizados, pese a reuniones sostenidas en los últimos días, con rectoría de la casa de estudios superiores, indicamos que no se ha llegado a acuerdos satisfactorios en materia de un petitorio de 9 puntos, que incluye temáticas como seguridad, mejoras en la sede y solución de problemas que han denominado los alumnos de acoso académico”.

Es más, Camila Moreno, una de las voceras de los estudiantes en toma, advirtió que “en el petitorio, se mantiene la exigencia de que renuncien algunos docentes que no cumplen con las exigencias de fomentar una educación que respete el género”.

Desde la casa de estudios superiores en Linares, por lo menos ayer, no surgió reacción a esta medida, sobre la cual han mantenido una posición de no adoptar decisiones radicales como un desalojo y, más bien, allanar una solución dialogada al conflicto.