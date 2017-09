Política 01-09-2017

Tomás Villalba: “Mi candidatura a Core fue bajada por la oficina parlamentaria UDI”

Si bien es cierto, se pensaba que en Chile Vamos, mayores controversias no se habían producido en la configuración de listas de candidatos a parlamentarios y consejeros regionales en el Maule, paulatinamente comienzan a ser de conocimiento público, severas disputas.

Una de ellas, revelada por el actual consejero regional de la UDI, Tomás Villalba, quien denunció no ser inscrito a la reelección por la Provincia de Linares, pese a estar priorizado, lo que atribuye a la influencia de la oficina parlamentaria en el Maule Sur.

Villalba señaló que “mi opción de ser candidato a la reelección como consejero regional por la Provincia de Linares, fue bajada por la oficina parlamentaria de la UDI en el Maule Sur. Yo lamento influencias del senador Hernán Larraín, del diputado Romilio Gutiérrez y del consejero regional Jesús Osses. Se trata de malas prácticas que generan problemas porque sus decisiones no van de la mano con lo que los militantes UDI quieren”.

Además, indicó que “por todo este problema que me perjudicó, que obedece a malas prácticas como las que también sufrió el consejero regional Carlos Gajardo en el PPD, es que ya he comunicado mi renuncia a la presidencia provincia en Linares de la UDI, notificando a la directiva nacional mi proceso de reflexión para determinar si sigo o no inscrito en la UDI”.

Tomás Villalba sentenció que “ahora, en la UDI, un militante es un voto. Mi cargo provincial fue por primera vez bajo estas elecciones internas democráticas, debiera imperar este principio entonces, en el partido, todos merecemos respeto, independientemente del cargo público que ejercemos que, no hay que olvidar, es de decisión de la ciudadanía”.

Se esperaban en las próximas horas, reacciones en la UDI a este conflicto al interior de ese partido en el Maule Sur.