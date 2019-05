Opinión 10-05-2019

Tómese un caldito…

Llegado el otoño, junto con vestirse la Plaza y todos los jardines de una sábana de hojas, nos hace sacar ropita más abrigadora, como chalecos y chombas tejidos por la abuela/mamá. Amorosamente facturados, los iniciales eran de lana de uno o dos colores de moda, comprados en Casa Gidi o La Casa de las Lanas, mundos paralelos llenos de color y texturas. Los siguientes chalecos, en progresión de edad del usuario, terminan siendo mezclas muy combinadas de todos los restos de los anteriores. Junto con los ovillos de colores, habían unas madejas de lana delgadita, que venían enrolladas sobre sí, especial para las máquinas de tejer, oficio que aventuro a decir ya no existe, salvo en La Ligua. Esas madejas se devanaban, alguien debía tomar una punta en cada muñeca y la tejedora iba haciendo un ovillito. Ya casi no se teje, no tenemos tiempo y, oh! Maldita moda, solo se utilizan tejidos livianos y primeras capas, producto del calentamiento global. Entonces por esta mezcla de moda y clima, los chicos no usan mamelucos de mezclilla o cotelé bajo los cuales andaban con un pantalón tejido. Las niñas tampoco visten calzones de lana rojos para evitar el enfriamiento. Cosas de viejo, dicen. Pero la moda no solo dejó atrás los tejidos sino la costumbre de preparar menús invernales. Otoño invierno era el reinado del chancho, sus variadas preparaciones y los caldos enjundiosos. Nada más perfecto que el arrollado armado en paño que preparaba la señora Tina, mi vecina, allá en Carnicería Purísima o los López en Las Camelias, hacían de estas preparaciones casi una religión para los sibaritas linarenses! Con papitas cocidas, pebre y ají machacado, no había invierno que no alegraran. Pero no solo en los comercios se vendían esos platillos; en las casas también se hacia la “muerte de chancho” se preparaban y ahumaban carnes y se producía la manteca (dispóngase en una olla el tocino cortado en cubos grandes, espolvoree sal. Cuando comience a chirriar, agregue agua a cucharadas, revolviendo con cuidado. Verá que comienza a aparecer la manteca entonces sáquela con una cuchara y póngala en una lata para que le dure todo el invierno. Disfrute de los chicharrones!!) Con manteca se cocinaban los porotos, las lentejas y garbanzos que desde siempre se pueden comprar en la Tostaduría de los Rojas, allá en las Pérgolas o donde los Villalobos al lado del Mercado y que si compraba por mayor, los podía guardar en fondos metálicos, alejados de ratones (aunque seguramente en la Ferretería Linares, de don Rubén Contreras podríamos comprar yeso para ponerles a esos bellacos). Y si no le gustan las legumbres, en las clásicas carnicerías Melo –hoy ubicada en Colo Colo con Yungay- Castillo o Sepúlveda, compraba osobuco, costilla o cola, para cazuela las dos primeras y para un enjundioso caldo la última, base de una carbonada cuyas verduras, además de adquirirlas en la feria que se hacía en las calles de la ciudad, se podían comprar donde El Johny (cerca del Corazón de María) o en la Feria del Plátano. Bueno, con el caldo también podrían preparar albóndigas, sopones, caldillos migados o cerote (mezcla de harina, agua y huevo, a modo de recaudo o concho). Y si la sustancia dinero se ponía escasa, el humilde caldo de papa o de hueso daba ánimos. Gordo, enjundioso, caliente caldo de la mesa chilena. Cuento aparte también son los interiores… riñones al jugo con salsa de pan, esta última una guarnición casi olvidada (remoje pan viejo en leche y desmenúcelo, agregue un sofrito de cebolla, morrón y ajo, mezcle y acompañe su plato favorito) podía acompañar guatitas, sesos, lengua. El caldo, otra vez caldo, de aquella cocción servía para hacer nuestra campesina Guañaca, con harina tostada también llamada “ñaco”. En este menú invernal no podía faltar el cochayuyo comprado al vendedor que pasaba por ciudades y campos vendiendo su producto en una mula. Nuestras ollas Fantuzzi (Prefiera producto nacional) guardaban todo ese amor convertido en alimento para el cuerpo y el alma, cocinado con gas Abastible de Gonzagas o de don David Durán, inolvidable en su Vespa celeste con un balón a cada lado.

Claro que eran otros tiempos, nosotros los de entonces, ya no somos los mismos. Pero no por ello olvidaremos. El Almacén Parral, el del sr. Cifuentes (en Brasil) los supermercados JAM o San Pedro, podíamos abastecer nuestras necesidades y llevábamos el bidón o botella para el aceite en las mallas con argolla de alambre forrado en un delgado plástico.

Quizás si intentáramos recuperar nuestra memoria culinaria provinciana, conscientes que hacemos una inversión social en esos menesteres, pudiésemos recuperar también algo de cordura social, de tiempo, de comunicación. Y con ello volveríamos a invertir en algo que el tiempo se está llevando: la familia, como sea que ella esté constituida.

Adelante, sírvase, está calientito…



(María de la Luz Reyes Parada)