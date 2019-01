Deporte 15-01-2019

Torneo Linares Cup se realizará como estaba planificado

Pese a que Concejo Municipal no aprobó subvención para el campeonato

El concejal Michael Concha entregó los detalles del por qué votó en contra de la subvención de 5 millones de pesos para el torneo que es una tradición en la época estival, Linares Cup: “fui demasiado claro en mi argumento, nosotros apuntamos a un objetivo, queremos que todas las organizaciones deportivas realicen sus campeonatos porque es un polo de atracción en todo sentido. Pero hoy cuando entregamos muchas facilidades , infraestructura y un aporte que no es menor, hablamos de 5 millones de pesos , entonces surge la queja de la gente y tiene toda la razón, porque cobraban entradas, en circunstancias que nosotros estábamos entregando una subvención. Sé que hay otras academias que realizan sus torneos y no le piden un peso a la municipalidad y tienen el legitimo derecho de cobrar una entrada de mil pesos que son para invertirlo en el torneo (medallas, copas, galvanos o pago de árbitros)”.

“Sin duda que este campeonato es de carácter Internacional, pero no sabemos si van a llegar delegaciones de otros países. Creo que faltaron algunos antecedentes, mi queja siempre, y la comparto con la comunidad, es el cobro de entrada, porque entregamos prácticamente todo gratis, infraestructura para la organización del evento, dependencias para alojar delegaciones, si lo traducimos a dinero son varios millones de pesos. Espero que se puedan entregar mayores antecedentes y ahí emitiremos nuestro veredicto. Soy de la idea que se haga el evento, pero faltó un informe adicional y no que nos presionen a que debemos entregar 5 millones de pesos. Aunque no es una obligación rendir con un informe, sino que podrían dar un agradecimiento al concejo y contarnos del evento el valor total y desglosado como corresponde. Pero, no nos cerramos a la idea de volver a tocar el tema en un concejo extraordinario, aunque queremos más detalles del Linares Cup”.

RESPUESTA

En diálogo con Cristian González, uno de los coordinadores del torneo, manifestó que “lo vamos a realizar de todas maneras, porque ya tenemos confirmación de equipos de Uruguay, Punta Arenas y de otras partes del país. Estamos esperanzados de que se puedan aprobar los recursos para estar mas tranquilos en este campeonato de fútbol infantil que forma parte de una tradición en el verano en nuestra ciudad”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo