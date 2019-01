Nacional 04-01-2019

TPS desmiente incumplimiento de acuerdo y asegura que puerto de Valparaíso opera con normalidad

El Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) informó este jueves que ha entregado la totalidad del programa de ayuda en favor de trabajadores eventuales activos al día 15 de noviembre, desmintiendo de ese modo un incumplimiento del acuerdo entre ambas partes. Luego de que los empleados retomaran las movilizaciones durante esta jornada, la empresa aseguró que “se entregó un aguinaldo de Navidad, gift cards, cajas de mercadería y el préstamo que forman parte del referido programa de ayuda”. Asimismo, subrayaron que “las operaciones del terminal se desarrollan con total normalidad y con el apoyo de sus trabajadores se está atendiendo la totalidad de las naves que recalan”, pese a las protestas que iniciaron esta mañana en la ciudad puerto. Al respecto, el vocero de los trabajadores, Pablo Kimpel, explicó que “hemos retomado las movilizaciones en la calle dado el incumplimiento de acuerdos (…) no solo tenemos 36 compañeros sin beneficios, sino 22 trabajadores a los cuales no les están permitiendo el acceso al trabajo”. “Como empresa no pueden ser ‘juez y parte’ y bloquearles el acceso al terminal y al trabajo, de manera unilateral (...) llamamos a Ultraport que haga las denuncias si lo estima necesario, nos parece impresentable que sin mediación de la autoridad pertinente para calificar acciones como delito, haga juicios de valor”, añadió.