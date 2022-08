Social 09-08-2022

Trabajadores asociados con empleadores accederán a subsidio de 1.000 UF para viviendas en la región del Maule

- Llamado especial del MINVU busca financiar conjuntos habitacionales en que el Estado aporta el subsidio y los empleadores el terreno.



Nebenka Donoso, directora (s) de SERVIU región del Maule, presentó a dirigentas y dirigentes de la CUT y ANEF los beneficios del nuevo Programa de Vivienda para Organizaciones de Trabajadores, creado por MINVU para enfrentar la actual crisis habitacional.

“En el marco del Plan de Emergencia Habitacional existen varias líneas programáticas. Una de ellas es el Llamado Especial para Trabajadoras y Trabajadores, que está enfocado en asociaciones de funcionarios y sindicatos, tanto del mundo público como privado. Para que ellos puedan, a través de un terreno aportado por el empleador, postular a un subsidio habitacional y que se les pueda construir una vivienda”, explicó Nebenka Donoso.

“Esto porque permite, también, llegar con la política habitacional a aquellos trabajadores en donde regularmente no podían postular y que gracias a este programa, que tiene algunas excepciones, pueden acceder”, agregó la ingeniera.

BENEFICIOS

El nuevo Programa de Vivienda para Organizaciones de Trabajadores se materializará a través de un llamado especial del Subsidio DS-01 del MINVU, que tendrá ciertas excepcionalidades para favorecer a las y los postulantes.

Por ejemplo, ofrecerá un subsidio fijo de 1.000 Unidades de Fomento para viviendas de hasta 2.200 UF. Podrán postular trabajadoras y trabajadores sin núcleo familiar. No se exigirá la habitual antigüedad de un año de la libreta de ahorro y se aceptará tener el 50% del ahorro exigido a la fecha de presentación del proyecto habitacional en SERVIU, que es el 30 de noviembre del presente año.

En la presentación de este programa especial, realizado en el edificio institucional de SERVIU en Talca, participaron dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

ACEPTACIÓN

Sus presidentas regionales valoraron positivamente esta iniciativa del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Como Central Unitaria de Trabajadores, nosotros lo aplaudimos y lo valoramos. Obviamente que lo vamos a difundir constantemente por todas nuestras organizaciones, para que esta sea una realidad prontamente y sea un beneficio que llegue para las familias de los trabajadores. Tenemos trabajadores y trabajadoras que llevan 10, 15 años esperando una casa propia y que a lo mejor a través de este programa sí va a poder traducirse en una realidad”, evaluó Soraya Apablaza, presidenta de la CUT Provincial de Talca.

“Es una muy buena iniciativa de parte de este gobierno. Hay mucha gente que en nuestro país aún no tiene vivienda, la casa propia. Es muy importante para nosotros como ANEF llevar esta propuesta a todos nuestros gremios para que ellos puedan postular y, por qué no, incentivar a los servicios y a nuestros directores para que puedan conseguir los terrenos. Porque de eso se trata: que trabajemos mancomunadamente el empleador y los trabajadores”, apreció Paola Berríos, presidenta regional de ANEF.

DETALLES

Los proyectos habitacionales del Programa de Vivienda para Organizaciones de Trabajadores están dirigido a trabajadores y trabajadoras agrupadas en sindicatos o asociaciones gremiales, pertenecientes al sector público, municipalidades y empresas públicas o privadas. Estos empleadores deberán aportar el terreno para construir un conjunto habitacional para sus empleados.

Para el caso de la región del Maule, si el trabajador o trabajadora tiene 50 UF de ahorro, podrá optar a vivienda de hasta 1.200 UF; con 70 UF de ahorro, la vivienda será desde 1.200 a 1.600 UF; y si el ahorro del postulante es de 120 UF, la vivienda podrá tener un valor desde 1.600 a 2.200 UF.

Mayores detalles podrán recibir contactando a la oficina del SERVIU más cercana.