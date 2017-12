Crónica 23-12-2017

Trabajadores de áreas verdes: “en Linares no realizamos campañas de colaboración por Navidad”

El dirigente de trabajadores de la empresa CTS de áreas verdes en Linares, Juan Carvajal, descartó solicitudes de cooperación para Navidad, sobre las cuales han recibido denuncias. Llamó a la comunidad, para no hacer caso de eventuales engaños. Precisó que “los trabajadores de la empresa, no están solicitando ni menos hemos patrocinado alguna supuesta campaña que le pida a las personas efectuar alguna colaboración para el Sindicato. Algunos vecinos notificaron esto al Departamento de Servicios Generales del Municipio de Linares, así es que le advertimos a la ciudadanía que no estamos solicitando plata ni especies”.

Juan Carvajal agregó que “los beneficios de Navidad, los arreglamos en la empresa, no necesitamos pedir nada a la comunidad. Por ello, si alguien se encuentra con estas personas, los invitamos a que los denuncien porque están estafando, están haciéndose pasar por trabajadores de CTS y eso no es correcto”.