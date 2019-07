Trabajadores de la Junaeb acusan falta de abastecimiento de empresas externas

Nacional 28-07-2019

Trabajadores de la Junaeb acusan falta de abastecimiento y condiciones deficientes en los productos distribuidos por empresas externas al servicio, que esta semana fueron acusadas de distintas infracciones sanitarias por la Contraloría.

La auditoría realizada entre el 01 de marzo y el 31 de octubre del 2018 registró sustancias oscuras flotando en la leche, productos de limpieza situados junto a abarrotes, verduras frescas en el suelo o en contacto con fiambres o carne, y productos envasados en cajas rotas o guardados en bolsas de supermercados, entre otras faltas.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de Junaeb, Carolina Pizarro, coincidió con el informe, señalando que existe un "incumplimiento en términos de la mantención de los alimentos y del resguardo en bodegas que están en condiciones sanitarias que no corresponden".

Además, algunas empresas "no abastecen la totalidad de la materia prima que se requiere", por lo tanto, "muchas veces las manipuladoras deben hacer preparaciones con menos ingredientes, y el plato puede no tener ni la cantidad, ni los nutrientes que están establecidos por la minuta".

"La dirección hace innovaciones, y vemos el laboratorio gastronómico y chefs reconocidos haciendo preparaciones, y está súper bien, pero eso no es la realidad de la mayoría de los establecimientos", afirmó.