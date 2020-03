Nacional 11-03-2020

Trabajadores de la salud Coyhaique inician paro de actividades por demandas en infraestructura



Funcionarios de la bodega regional de farmacia, del Servicio de Salud Aysén, se sumaron esta mañana al paro iniciado hace algunos días por los profesionales del Centro Comunitario Las Quintas de Coyhaique. Los trabajadores de ambos lugares mantienen demandas por mejoras de infraestructura, las que no han tenido respuestas por parte de las autoridades.



"Hay un tema que es progresivo y en todos los ítem. Nosotros sabemos que muchos de los trabajadores del Servicio de Salud estan en condiciones precarias, pero realmente Las Quintas y Farmacia, son dos lugares que tienen más problemas que otros lugares", indicó Eliett Martínez, kinesióloga y vocera de la movilización.



Esta situación se suma a que a nivel regional todos los establecimientos de baja complejidad están barajando paralización por diferentes problemas como por ejemplo las demoras en la entrega del nuevo hospital de Cochrane.



"Mi preocupación es absoluta en cuanto a la situación del Servicio de Salud Aysén. Vemos cómo la comunidad ya se da cuenta que esto es un abandono total de funciones por parte de la directora de servicio", señaló el dirigente de Fenats Aysén, Roland Cárcamo, quien agregó que "no es posible que los proyectos que forman la columna vertebral de la atención a la comunidad no se concreten por la falta de gestión, como por ejemplo el proyecto de normalización del Hospital Regional de Coyhaique".



Este martes a las 11:00 de la mañana los dirigentes de Fentess, Fenats, el Centro Comunitario Las Quintas y la bodega regional de farmacia se reunirán con la intendenta Geoconda Navarrete para intentar buscar una solución a sus demandas.