Crónica 31-08-2018

Trabajadores de Linatal irán a huelga si no hay respuesta de la empresa durante mediación obligatoria

Ante la Inspección del Trabajo de Linares dieron a conocer esta decisión. Entre sus demandas figura el pago de la gratificación y la mantención del turno de 9 días trabajados por tres de descanso

En la tarde del jueves, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Linatal, Alvaro Briones, junto al tesorero Pablo Salinas, confirmó en la Inspección del Trabajo el acta de votación de los trabajadores por la huelga, la que fue aprobada en un 70%, debido a que la empresa no ha respondido a sus demandas laborales.

“Estamos actuando de buena fe y acabamos de ingresar una solicitud para la mediación obligatoria, donde esperamos salir de este problema en la mesa de diálogo, y no tener que llegar al paro a contar del 8 de septiembre”, afirmó.

El dirigente señaló que buscan obtener el pago de la gratificación, mejoras salariales para los mecánicos, personal de guardia y los cajeros, debido a que éstos últimos se han visto mayormente afectados por la venta de pasajes a través del Internet.

En otro aspecto indicó que existía una jornada excepcional de 9 días trabajados por tres de descanso, la que acaba de vencer. “En nuestro proyecto colectivo hicimos la propuesta de mantener bajo esta modalidad, y no de 6x1 que es lo que manifiesta la empresa, lo que en la práctica significaría despedir unas 30 personas”, indicó.

El dirigente recalcó que si los 123 trabajadores se van a huelga el próximo 8 de septiembre, las implicancias serían muy negativas para los usuarios, “ya que el servicio se vería disminuido en un 70 por ciento, ya que la gran mayoría del Sindicato está compuesto por tripulaciones, lo que resentiría la frecuencia y los horarios para Santiago, Talca y Concepción”.

Alvaro Briones recordó que actualmente la empresa no está vendiendo pasajes para días anticipados, como el 3 o 4 de septiembre, “lo que indica que se están preparando para una eventual huelga. No obstante, esperamos que prime el diálogo”.