Trabajadores de Minera Escondida aceptan mediación de la Dirección del Trabajo

Este martes los trabajadores del sindicato de Minera Escondida llegaron a un acuerdo con la Dirección del Trabajo para acudir mañana miércoles a una reunión donde se propondrá una mediación con la intención de que se reinicien las negociaciones suspendidas tras la etapa de buenos oficios con BHP Billiton. Así lo confirmó la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez: "Tenemos información de que los sindicatos habrían aceptado la mediación de parte de la Dirección del Trabajo y esperamos que ese procedimiento, que lo otorga la institucionalidad que tenemos vigente, permita llegar a un acercamiento entre las partes para que se pueda resolver esta huelga lo antes posible". Asimismo, la portavoz de La Moneda manifestó que "nuestro interés superior es que las partes lleguen a un acuerdo y que por lo tanto esa huelga legal se resuelva por los canales que establecen la institucionalidad". La semana pasada los trabajadores sindicalizados de la mina comenzaron una paralización indefinida luego de que la compañía anglo australiana no aceptara la última oferta hecha por el sindicato. El gremio manifestó a través de un comunicado que "acudirá al llamado de la Dirección del Trabajo con la mejor disposición de conversar, no obstante ello, sólo podremos avanzar en resolver este dañino conflicto si la empresa respeta nuestras actuales remuneraciones y beneficios contenidos el convenio colectivo vigente hasta el 31 de enero pasado, no insiste en introducir diferencias discriminatorias entre los trabajadores que harán a futuro idénticas". "La decisión de iniciar negociaciones, la tomamos con responsabilidad y por el bien de todos, incluido nuestro país, pese a tener la capacidad de sostener una postura de fuerza, ya que nos preparamos para afrontar la huelga más extensa que haya visto la historia reciente", añadió en el escrito. Según cálculos del Ministerio de Minería, más de 3.400 toneladas de cobre fino se dejarían de producir cada día con una huelga de este tipo. "Podría representar un impacto bastante fuerte en nuestra economía que es bastante dependiente de las exportaciones y las ventas de cobre", señaló el titular (s) de la cartera, Erich Schnake.