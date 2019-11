Crónica 20-11-2019

Trabajadores del Sindicato Asfaltos del Maule se mantienen movilizados

- Piden mejoras salariales y otros beneficios

Cuarenta y ocho trabajadores del Sindicato N° de Asfaltos del Maule iniciaron ayer una movilización en demanda de mejoras salariales. Se reunieron en el principal paseo público de la ciudad de Linares, tras no llegar a un acuerdo con la empresa por el petitorio sindical.

Roberto Illescas, dirigente, señaló que “se intentó negociar con la empresa, pero su respuesta no fue la esperada, tomando en cuenta la magnitud de los trabajos que ellos realizan, por ejemplo, en la conservación de caminos globales y contratos de asfalto y construcción”.

“Estamos pidiendo un reajuste de sueldo y colaciones de acuerdo a los precios del mercado. Ellos dicen que con lo que nos dan de colación podemos almorzar en cualquier lado, pero en la práctica no es así, ya que nos dan 2 mil 800 pesos para mantenernos en el día”.

“Por otra parte- agregó- estamos solicitando un mejoramiento en los bonos de Navidad y Escolaridad. Respecto a esto último nos ofrecen 30 mil pesos para comprar todas las cosas de los estudiantes, pero todos saben que eso no alcanza para cubrir esos gastos en el mes de marzo”.

Los trabajadores se desempeñan como operadores de maquinaria pesada, encargados de retroexcavadora, tractores rozadores y en otras áreas relativas a la construcción y mantención de caminos.

De acuerdo a lo aseverado por el dirigente del Sindicato, se mantendrán en esta movilización de manera indefinida, mientras no reciban una respuesta favorable de la empresa a sus peticiones laborales.