Social 13-09-2018

Trabajadores en huelga de Linatal realizaron marcha por el centro de Linares

En la tarde del miércoles, trabajadores sindicalizados de la empresa Linatal, quienes se encuentran en huelga desde el lunes, realizaron una marcha por el sector céntrico de Linares, con la finalidad de buscar apoyo de la comunidad y sensibilizar a la empresa para la búsqueda de una solución.

Como explicó el presidente del Sindicato, Alvaro Briones, tras la reciente mediación obligatoria no obtuvieron una respuesta positiva de parte de la empresa a su proyecto colectivo que buscaba obtener el pago de la gratificación y mejoras salariales, además de mantener la jornada excepcional de 9 días trabajados por 3 de descanso.

“Había algunos acuerdos ya establecidos, pero en la redacción nos salieron con otras cosas distintas, por lo tanto, no podemos aceptar esa situación. En la mesa habíamos acordado una cosa, pero aquello no se reflejó en su totalidad cuando se llegó al proceso de firmar el contrato colectivo”, afirmó.

“El principal problema que tuvimos es que la empresa nos estaba ofreciendo un bono de producción, el cual iba a estar sujeto a una evaluación por 6 meses, determinando su continuidad, pero se suponía que esa única evaluación era por el resto del contrato colectivo, pero ellos salieron con que quieren evaluarlo cada 6 meses, lo que significa que cada ese tiempo íbamos a quedar en la incertidumbre de si seguiríamos recibiendo el bono. Eso no lo aceptamos”, aseveró el dirigente.

La marcha se realizó por calle Independencia para regresar por calle Maipú, oportunidad en la que a través de pancartas manifestaron su preocupación por la situación que originó la huelga.