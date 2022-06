Social 23-06-2022

Trabajadores indígenas reciben sueldos más bajos, según estudio del Sence en el Biobío

El Observatorio Laboral del Sence en el Biobío dio cuenta que los trabajadores que declaran pertenecer a una etnia indígena, en promedio, perciben un 22,8 por ciento menos de sueldo que alguien que no es de un pueblo originario (PP.OO).

Según el análisis, el desmedro es peor si es una mujer indígena. El estudio establece que una persona de pueblo originario percibe, en promedio, 430 mil 734 pesos, mientras que alguien que no es de PP.OO recibe 558 mil 270 pesos.

"La brecha de ingresos por sexo para los ocupados que pertenecen a pueblos originarios en Biobío se situó en 38.7 por ciento en desmedro de las mujeres, quienes perciben en promedio $202.038 menos que los hombres", explica.

Del total de la fuerza laboral en el Biobío, un 8 por ciento se considera indígena, lo que representa un total de 57 mil 726 personas. De ese universo, un 94 por ciento dice ser mapuche, y el resto perteneciente a otras etnias.

Respecto de la informalidad de los empleos, las personas que declaran pertenecer a algún pueblo originario son en un 11,5 por ciento superior en comparación a quienes no lo son. Vale decir que mientras los no originarios tienen un 26 por ciento de empleos informales, la fuerza laboral indígena tiene un 37,5 por ciento.