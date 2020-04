Editorial 05-04-2020

Trabajadores informales



Solicitar al Presidente de la República otorgar una renta básica de emergencia a los trabajadores no cubiertos por el seguro de cesantía, que les permita enfrentar adecuadamente la actual situación de pandemia por el Covid-19, es el objetivo de la resolución 943, aprobada por la Cámara de Diputados.



En la resolución, se indica que la mencionada pandemia está generando graves efectos en la salud de miles de personas a nivel mundial y que las medidas de distanciamiento social para enfrentarla han tenido como consecuencia la paralización de muchas actividades económicas. Producto de lo anterior, miles de familias no tienen asegurado un ingreso mínimo para costear los bienes de primera necesidad.

En el texto, se destaca que la fuerza laboral informal representa el 30% del país, por ello, se hace presente la importancia y urgencia de darles cobertura económica a estas familias, que les permita acoger las medidas sanitarias necesarias, sin arriesgar el sustento para el día a día.

En concreto, se llama al Ejecutivo a entregar una renta básica de emergencia que se extienda mientras dure el estado de catástrofe en el país a quienes no cuenten con los medios necesarios para generar ingresos suficientes durante el periodo de la pandemia y quedebe incluir a: Trabajadores; Trabajadores a honorarios no cubiertos por otros beneficios; y Trabajadoras de casa particular con contrato escrito de trabajo.



En el documento se sugiere que el monto económico sea igual a la línea de la pobreza, según el número de integrantes de cada hogar, que es la publicada mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social.