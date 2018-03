Editorial 28-03-2018

Trabajadores temporeros

Han pasado once años desde que se formara una Mesa Agrícola, instancia que trabajó los problemas que tenía el sector. La mayor parte de éstos aún no han sido resueltos, por ello un grupo de senadores elaboraron una moción que busca regular el contrato del trabajador de temporada, entre los cuales están aquellos que laboran en los campos.



En simple, el texto pretende elaborar un apartado especial en el Código del Trabajo donde se establezcan nuevos conceptos. Por ejemplo, se propone una nueva definición del trabajador temporal, en la cual se incluyen a los trabajadores de plantas pesqueras, los que actualmente no están considerados en la norma.



La iniciativa define que los trabajadores de temporada serán todos aquellos que desempeñen faenas transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la agricultura, en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras afines y en actividades de transformación de productos de cualquier especie hidrobiológica mediante el procesamiento parcial de éstos.



El telón de fondo de esta moción está en la absoluta desprotección en la que viven los temporeros. La moción menciona una serie de dificultades, entre ellas el hecho que por que la temporalidad de sus actividades, las cotizaciones no les alcanzan para jubilar, lo que influye en su seguro de salud también.



Se trata de un tema de larga data, en el que se han comprometido los gobiernos de distintos sectores. Se busca regular los trabajos de temporada en el sector agrícola. Uno sabe que trabajan unos meses en el año solamente. Lo que hace esta moción es entregar algunos antecedentes que permiten justificar la existencia de un capítulo especial para ellos.