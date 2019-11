Opinión 30-11-2019

Trabajemos por un Chile más inclusivo

En el mes de la Inclusión, el Director del Liceo Diego Portales de Linares, comparte una reflexión con toda la comunidad linarense.

Estamos concluyendo un año en el cual se evidenciaron una serie de situaciones que debemos convertir en desafíos sociales por los cuales debemos seguir trabajando fuertemente como lo hemos venido haciendo, en particular nosotros, desde la vereda de Educación. En los últimos años se han trazado caminos y estrategias para reducir la exclusión y aumentar el acceso y la participación en el sistema regular de enseñanza de estudiantes que presentan discapacidad. El velar por el acceso a una educación de calidad y cumplir con el principio de igualdad de oportunidades, demanda que sistema escolar no sólo tome en consideración las necesidades de la mayoría, sino que exista una respuesta educativa para los alumnos que provienen de distintas etnias, culturas, de ambientes deprivados socio-económicamente o marginados, y para los niños y jóvenes que presentan discapacidad intelectual o física.

En el mes de la Inclusión, el Liceo Diego Portales destacamos ser uno de los dos establecimientos de educación media municipalizados de Linares que cuenta con Programa de Integración Escolar, el cual está conformado por un amplio equipo multidisciplinario que nos permite atender efectivamente a estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero, más allá de los números, la Integración Educacional debe ser entendida como una forma de educar, derribando cualquier barrera existente, permeando todas las instancias de desarrollo de todos los estudiantes, entendiendo a cada joven y jovencita es un universo multifacético que debe ser abordado con sabiduría y amor. A través del Departamento de Estrategias Pedagógicas de nuestro establecimiento, hemos ido innovando en prácticas educativas y herramientas con estrategias diversificadas, que permitan a todos los estudiantes generar los mejores resultados independiente de sus habilidades, reforzando fortalezas y acompañando sus debilidades sin estigmatizar en ellos un diagnóstico sino valorar el ser persona. Llevar a la práctica un programa de integración en Educación Media Técnico Profesional implica una serie de desafíos, comenzando por generar adecuaciones curriculares que logren aprendizajes significativos no solo en el contexto académico tradicional sino en las especialidades, quizás el área más sensible y significativa pues estamos entregando una herramienta que les habilita para enfrentar el mundo laboral de mejor manera, ganar su sustento y aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria. Sin embargo no ha sido fácil para nosotros lograr que nuestra voluntad de integrar efectivamente sea comprendida por la ciudadanía, ya que muchas veces hemos chocado con negativas para recibir estudiantes con NEE en práctica profesional, requisito fundamental para lograr la titulación. Lugares como Restauran Casa Grande y Pastelería Doris y Zuiza han comprendido que la integración debe ser más que palabras de buena crianza, deben ser actos de confianza y amor por el prójimo, ya que la única forma de construir un Estado que sea justo es a partir de la no segregación de sus conformantes, entregando igualdad de oportunidades de desarrollo y crecimiento integral para todos los estudiantes, trabajando efectivamente por la inclusión laboral real, como parte constitutiva del tejido social.

Una vez más, la invitación es a generar cambios reales, a no tener miedo de las diferencias y ver éstas como oportunidades y desafíos, pues la única amenaza es dejar de ver al otro como un igual. Si en el Liceo TP Diego Portales de Linares todos encajamos, queremos proyectar este ánimo a toda la comunidad, sabiendo que en la unidad de las diferencias, crecemos como país.



(Patricio Araya, liceo Diego Portales)