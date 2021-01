Editorial 03-01-2021

Trabajo adolescente protegido

El Congreso Nacional aprobó la Ley N° 21.271, que regulará el trabajo adolescente y las situaciones en que queda prohibido.



La ley prohíbe la contratación de niños, niñas y adolescentes sin edad para trabajar.

En tal sentido, la legislación establece categorías: Mayor de edad: toda persona que ha cumplido 18 años. Tienen libertad para contratar la prestación de sus servicios. Adolescente con edad para trabajar: Toda persona que ha cumplido 15 años y que sea menor de 18 años. Pueden ser contratadas, pero deben cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el Código del Trabajo. Adolescente sin edad para trabajar: toda persona que ha cumplido 14 años y que sea menor de 15. Niño o niña: toda persona que no ha cumplido catorce años.



Solo se plantea una excepción, que es la contratación de menores de 15 años (niños, niñas o adolescentes sin edad para trabajar), en casos calificados, para participar en espectáculos de teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades similares. Deben tener autorización del representante legal y del Tribunal de Familia, además de los otros requisitos establecidos para el trabajo adolescente protegido.



Precisamente, el trabajo protegido es aquel trabajo realizado por adolescentes con edad para trabajar, que no sea considerado trabajo peligroso y que, por su naturaleza, no perjudique su asistencia regular a clases. Tampoco debe perjudicar su participación en programas de orientación o formación profesional, si corresponde.