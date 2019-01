Crónica 10-01-2019

En región reiteran llamado a tolerancia cero en materia de violencia contra la mujer

Un nuevo llamado a la comunidad maulina, las familias y el círculo más cercano de las mujeres víctimas de violencia, realizaron hoy la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Obrador, y la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Sandra Ulloa. “Nuestra sociedad no puede seguir tolerando la violencia contra las mujeres. Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera estamos trabajando y no vamos a bajar los brazos nunca frente a esta situación, que es una de las más dramáticas que afecta a nuestro territorio”, declaró la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Obrador. La autoridad explicó que el Ministerio está abordando el problema a partir de tres líneas de acción “por una parte en las reformas, tenemos urgencia en el Proyecto de Violencia Integral. En segundo lugar, trabajamos también con las instituciones con el propósito de mejorar su eficacia, en el sentido que atiendan con premura los requerimientos de protección de las mujeres, se gestionen con mayor rapidez los juicios, las investigaciones y las medidas cautelares. Y, en tercer lugar, hay un trabajo que tiene que ver con la modernización y gestión del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, con el propósito de ampliar la cobertura de atención a aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia”. Reiteró que es fundamental que las mu

jeres denuncien, ya que todas las medidas que realiza e incentiva el Gobierno son insuficientes si una mujer no tiene un entorno robusto y sólido que la contenga, especialmente cuando hace la denuncia. En este mismo contexto la Directora Regional de SernamEG, Sandra Ulloa, declaró que “no podemos ol

vidar que en la medida que una mujer denuncia que está siendo víctima de violencia abre una ventana a la protección. A medida que las mujeres permanecen en silencio, ya sea por miedo u otras circunstancias, se alejan de la posibilidad de reiniciar una nueva vida libre de agresiones”, explicó. Recordó que en la

Región del Maule SernamEG dispone de ocho dispositivos de ayuda y orientación para quienes tengan conocimiento, sospechen o sean testigos de que una mujer está vivienda violencia: Curicó, Molina, Talca, Curepto, Constitución, San Javier, Parral y Cauquenes. A ello, se agrega la línea de teléfono gratuita 800 104 008, que funciona las 24 horas, los siete días de la semana y durante todo el año. Además, existen tres Casas de Acogida para que las mujeres y sus hijos e hijas re

ciban protección. Las denuncias siempre deben realizarse en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público. Finalmente, respecto al caso de la joven encontrada en las orillas del Río Claro, las autoridades declararon un profundo pesar por el hallazgo y solidarizaron con la familia y el entorno de la víctima. “La justicia está trabajando para esclarecer este brutal crimen que nos enluta a todos como Región”, concluyeron.