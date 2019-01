Crónica 24-01-2019

Trabajo de INFOR en sector Achibueno sometido a análisis en el Concejo Municipal de Linares

Cuestionamientos del concejal Eduardo Ibáñez apuntaron al real impacto de esta intervención ejecutada con fondos del Gobierno Regional y del Ministerio de Agricultura.

Al análisis del Concejo Municipal de Linares, fue sometida la gestión del Instituto Forestal, INFOR, sobre el proyecto de desarrollo productivo del sector Achibueno, Santuario de la Naturaleza.

Los cuestionamientos apuntaron, en especial de parte del concejal Eduardo Ibáñez, al real impacto de esta intervención, ejecutada con fondos del Gobierno Regional y del Ministerio de Agricultura. "Tengo la impresión que gran parte de esos recursos, que costó mucho gestionar, se van en remuneraciones de funcionarios contratados, lo que no es la idea sinceramente. No veo mayor impacto del proyecto", afirmó.

“Con mucho compromiso logramos que el lugar se convirtiera en Santuario de la Naturaleza, pero el INFOR no está a la altura de las expectativas cifradas. Lo único que se ha visto es un video y un tríptico donde se indican las distancias y lugares que son atractivo en el Santuario, pero ello no se condice con los recursos asignados para esta iniciativa. Este es un buen proyecto que presentó Cristian Robles, uno de los fundadores del Movimiento Achibueno, que también fue funcionario del INFOR. Debo aclarar que no tengo nada en contra del actual director que sólo lleva seis meses en el cargo, pero es muy pobre lo que ofrece a la comunidad el Instituto Forestal. Han sido ineficientes respecto a la denominación de la miel, y también están errados con respecto a que quieren plantar 25 mil individuos de guindo santo, los que no son siempre verdes y florecen con suerte 15 días, y jamás hemos visto posadas abejas en esa flor. Es el peor árbol de todas las especies nativas, para generar una denominación de la miel”, indicó.

Ibáñez dijo también que “el INFOR no ha contratado gente para que esté in situ entregando información al turista en aspectos relacionados con la prevención”.

Finalmente señaló que solicitará la Ley de Transparencia en lo relacionado con contratos, viáticos e insumos.

Según los ejecutores, en este caso representados por el Director Ejecutivo de INFOR en el Maule, Víctor Barrera, "existen avances en producción melífera y en fortalecer emprendimientos turísticos. Del presupuesto, se ha ejecutado más de un 30%".

Para el Alcalde Mario Meza, "la explicación estuvo bien detallada, aunque comparto la impresión de algunos concejales, sobre la necesidad de que sea más tangible, esta intervención que cuenta con un millonario presupuesto".