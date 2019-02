Deporte 19-02-2019

Trabajo físico en plaza de armas de Linares: Albirrojos comenzaron segunda semana de pretemporada

A muchos transeúntes les llamó la atención el sábado recién pasado al ver a los jugadores de Deportes Linares, realizando un trabajo físico en la preparación con miras al torneo de la Tercera División, que estaría comenzando a fines de marzo, aunque todo se despejara este jueves en la reunión en ANFA.

Para Gabriel Artigues, todos los días se avanza “vamos paso a paso en este proyecto, lo que nos falta es un preparador de arqueros, que es un tema que todavía no logramos resolver y nos falta cerrar con dos a tres jugadores dentro de los que están aquí. Ya estamos listos con Valther Rozas, que estará nuevamente vistiendo la casaquilla albirroja. También converse con Mauricio Iturra, que a más tardar en estos días debería darnos una respuesta y el jugador Veas, quien es defensor, ex Santiago Wanderers y llegamos acuerdo. Nos falta un lateral izquierdo. Todo dependerá de la reunión de este jueves, donde se conocerá la cantidad de equipos que participaran en el torneo de Tercera A, y cuál será la modalidad de campeonato”.

La pretemporada de la “maquinita” albirroja, terminaría el 01 de marzo y los partidos amistosos comenzarían el 2 del mismo mes, el torneo en principio tiene fecha de inicio el 30 de marzo. También ese mismo mes el 9 se realizaría la tarde albirroja donde los hinchas podrán ver a los nuevos rostros y los que seguirán en la tienda. Se tiene contemplados dos partidos el 16 y 23.

El estratega Luis Pérez Franco, conoce muy bien a los hinchas del “depo” y sabe que los resultados son importantes en este desafío de volver al profesionalismo “seguimos trabajando muy contentos y con mucha ilusión lo único que les prometemos es trabajo, estuvimos el sábado en la plaza, realizando test físico con los jugadores. Estamos conformes con los que se han sumado a este proyecto, esperamos que durante esta semana se pueda cerrar al plantel, tendremos que esperar que sucederá el jueves en la reunión en Santiago, donde se definirá el torneo. Mencionó que hasta el momento los refuerzos que defenderán a Deportes Linares son: los ex Pilmahue, Ronaldo Correa y Carlos Ahumada; Luis Segura y Bryan Porflidtt, de Rengo; Cristóbal Faundez, de Osorno; Nazareno Fernández, de Trasandino; Jaime Mejías, de Caupolicán de Cauquenes y Diego Caicedo de San Luis de Quillota, más los mencionados anteriormente.

Caras nuevas

Bryan Porflidtt, uno de los refuerzos agregó que “me llamaron y me convencieron rápidamente. Esta es una institución grande en el futbol, que tiene las mismas ambiciones que yo, que es buscar el triunfo desde el pitazo inicial e ir en busca del profesionalismo y todos estamos alegres para lograr el objetivo. La clave es que tenemos que ser un grupo muy unido para dejar todo en la cancha”.

“Tuve compañeros ante en Linares, que me hablaron de este club, la gente, la hinchada que es muy fiel y acompaña en todas partes”, señaló Jaime Mejías.

Entre los que renovaron con la institución destacan los jugadores: David Pérez y Juan Aravena, los porteros; Bastián Irribarra, Lucas Mondaca, Cristian Monsalve, Aaron Araya, Julio Castro y Darwin Torres.

El capitán de temporada anterior el “gato” Irribarra, manifestó que “la idea de todos los que estamos acá es buscar el ascenso. En lo personal feliz de volver a vestir la albirroja y vamos con todo para realizar un buen campeonato que nos permita llegar a la meta del profesionalismo”.

Solo habrá que esperar para ver a este nuevo Deportes Linares, que ya marca la diferencia, porque el técnico Luis Pérez Franco, ha contado con las piezas que le ha solicitado a la dirigencia linarense.

Creo que los partidos amistosos serán claves para ver en acción a los elementos nuevos y los que renovaron, claro que no podemos exigir de inmediato porque vendrá la fase de conocimiento en la cancha del plantel que tendrá una difícil misión en un campeonato que promete sacar “chispas” este año en Tercera División, debido a la calidad de los clubes que lucharan por dejar de una vez por todas los “potreros”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo