Política 01-03-2017

Trabajo tras las emergencias

En otra materia, la titular de la Secretaría General de Gobierno informó que durante la reunión con los presidentes de la coalición, la primera preocupación se centró en las personas afectadas por las emergencias que azotaron al país durante este verano. En ese sentido, señaló que para los compatriotas que “perdieron sus casas, sus fuentes de empleo y sus emprendimiento de toda una vida”, el Ejecutivo está desplegando distintos instrumentos para ayudarlos a recuperar lo que se ha perdido.





Dichos del ex Presidente Sebastián Piñera



Consultada por las declaraciones que emitió este lunes el ex Presidente Sebastián Piñera, la vocera Paula Narváez hizo un llamado a elevar el lenguaje y a no denostar la actividad política, “porque estamos en un proceso de reconstrucción de confianzas entre las personas y la actividad política misma”.



Agregó, finalmente, que “la ciudadanía no espera a políticos peleándose, ni políticos tirándose culpas unos a otros. Lo que la gente espera es que los políticos estemos trabajando por sus situaciones más apremiantes y que tienen que ver con sus vidas cotidianas”.