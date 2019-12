Nacional 05-12-2019

Tragedia en Villarrica: Joven de 27 años falleció ahogado en el río Toltén

En la comuna de Villarrica, en el sur de la Región de La Araucanía.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, la tragedia ocurrió cuando el hombre -cuya identidad no ha sido revelada- se lanzó al caudal desde el puente Rodrigo de Bastidas, instalado en la desembocadura del Lago Villarrica y nacimiento del Toltén.

A pesar que amigos fueron a su rescate y lograron sacarlo a la orilla, la persona no reaccionó a los primeros auxilios que aplicó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) del Hospital de Villarrica para reanimarlo.

Según los primeros antecedentes policiales, la víctima no sabía nadar.



El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Temuco para su autopsia, mientras que personal policial empadronó a los testigos y continúa con la investigación.

Este caso corresponde a la primera muerte por asfixia por inmersión de la temporada primavera-verano en la Zona Lacustre.