TRAGICA MUERTE DE EX DIRIGENTE DE DEPORTES LINARES





A la edad de 85 años, dejó de existir en forma dramática, Fernando Osses Prado, cuando intentaba regresar a Linares. Su deceso se produjo el día jueves reciente pasado , a las 12 horas, en una clínica de la ciudad de Cucuta, Colombia. Su esposa Carmen Moya Carreño, había fallecido hace un tiempo, con la cual tuvieron seis hijos : Rosa Elena , Fernando, Marisol, Miguel, Cecilia y Jacqueline, además, de varios nietos, quienes hoy sufren la infausta noticia del fallecimiento de su padre y abuelito.

Este linarense se fue a radicar a Venezuela, en el año l983, en la búsqueda de mejores perspectivas labores y económicas para él y su familia. Desde hace unos 12 años padecía de diabetes. En ese país del norte estuvo radicado en la ciudad de Barquisímeto, en donde logró instalar un exitoso restaurant de ventas de Arepas ( comida típica venezolana ) y bebidas alcohólicas, que le permitió tener un muy buen pasar, al extremo de que había adquirido un departamento.

En los 34 años que estuvo radicado en Venezuela, llegó a ese país cuando era una verdadera potencia económica en Latinoamérica, llegando a estar entre los tres más importantes países del mundo en la producción de petróleo. Sin embargo, eso cambió radicalmente desde que llegó al poder el movimiento político apodado “El chavismo”, que ha sido un duro golpe para ese hermoso país. Hoy , la actual situación es todo lo contrario de ese buen pasar que se tuvo antaño. La pobreza y miseria, tiene a los venezolanos emigrando a muchos países del mundo , incluyendo a Chile. Se da al caso que desde Venezuela , país de 32 millones de habitantes, unos 5 millones ya emigraron a otras naciones, en la búsqueda de un mejor bienestar.

Pesar por muerte de su padre

Marisol Osses Moya, una de sus hijas, comentó a este medio, que existió muy poca humanidad de parte de las autoridades venezolanas, quienes pese a la gravedad de la enfermedad de diabetes que padecía su padre, a quien se le habían amputado sus dos pies, al parecer, por motivos de la pandemia que afecta al mundo, no lo autorizaron para que abandonara el país con rumbo a Chile, pese a no estar contagiado. Agregó que sus hermanas Cecilia y Jacqueline, hicieron lo humanamente posible parta traer vivo a su padre hasta Linares, contratando un vehículo y una enfermera, para aventurarse en salir del suelo venezolano por un lugar fronterizo no autorizado hacia Colombia primero, para después abordar un avión. Sin embargo, ya en territorio colombiano, Fernando Osses Prado, se descompensó de su diabetes y tuvo que ser internado en una clínica, en donde dejó de existir, completamente consciente de que le había llegado el momento de partir, habiéndole señalado a la enfermera que lo atendía, que su madre fallecida hace muchos años, lo había venido a buscar. Además, le solicitó a la profesional de la salud, que le dijera a sus hijos que lo perdonaran por todos los errores que había cometido durante su vida.

Ex directivo

Cabe recordar que Fernando Osses Prado, fue vicepresidente de Deportes Linares y presidente de la comisión fútbol, allá por el año 1986. Le fascinaba contratar a los jugadores que llegaban a integrar el plantel de los albirrojos. Aparte del fútbol, practicaba la pesca salmonidea , en los ríos de nuestra provincia, uno de sus hobby preferidos.

Ex dirigentes

El ex presidente de Deportes Linares , Alfonso Astete y quien fuera el eterno secretario durante muchos años del club, Gustavo Nuche , expresaron su pesar por el sensible fallecimiento de Osses, a quien recordaron como un linarense simpático, que durante varios periodos fue dirigente, muy comprometido con el club, haciendo llegar su pésame a sus familiares de Linares y otras ciudades del país.



Al cierre de la presente edición, las hijas del extinto Jacqueline y Cecilia, realizaban varias diligencias en Colombia para traer los restos de su padre a Linares, incluso , estaba la posibilidad de cremarlo, lo que solicitó en vida a sus hijos. Durante los próximos tres días , deberían llegar sus cenizas a Linares, siempre cuando no existan impedimentos de fuerza mayor por parte de las autoridades colombianas.





Foto Fernando Osses Prado, dejó de existir en Colombia cuando regresaba a Linares.