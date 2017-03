Nacional 01-03-2017

Transantiago: Las medidas que se podrían aplicar para frenar histórica evasión del 34,6%

Más de un tercio de los pasajeros no pagaron la tarifa en el último trimestre. Las autoridades hicieron un llamado a los parlamentarios para aprobar proyecto que crea un registro de evasores

En el último trimestre, el Ministerio de Transportes registró que un 34,6% de los usuarios del Transantiago no paga su pasaje, una cifra histórica de evasión desde la creación del sistema en el país. Ante esta realidad, el titular (s) de la cartera, Carlos Melo, manifestó que "hoy en la situación actual del sistema, con las medidas que se han implementado en el último tiempo, nos parece que el problema de la evasión es de una injusticia con los usuarios que sí pagan, que ven afectada su calidad de servicio y nos parece a estas alturas injustificable, ya que hoy día no hay condiciones que permitan evadir". El ministro (s) agregó que "es la cifra del sistema más alta registrada desde su implementación, y tenemos una serie de medidas preparadas para enfrentarlo". Entre éstas, se encuentran la ampliación del uso del torniquete en los buses del Transantiago.

Actualmente, un 20% de la flota tiene este aparato, pero según el secretario de Estado durante el primer semestre de este año se quiere alcanzar un 30%. Adicionalmente, en este mismo periodo de tiempo, se ampliará la cantidad de zonas pagas, las que llegarán a 200, de las que 64 serán zonas pagas móviles. Por su parte, el director del Transporte Público Metropolitano (DTPM), Guillermo Muñoz, señaló que la forma de ayudar a que el Transantiago funcione mejor es pagando el pasaje. "Hemos estado colaborando todos, colaboran los usuarios que pagan el pasaje, colaboran los conductores, estamos colaborando nosotros en mejorar el servicio día a día", sostuvo. Entre las mejoras que señaló se encuentran el aumento de la flota, la mejora de la red de carga -con el incremento de más de un 80% en los puntos de recarga-, el establecimiento de medidas de control y fiscalización y la implementación de más torniquetes.

Por eso, Muñoz aseveró que "no hay ninguna justificación para no pagar el pasaje". Aumentar las sanciones A pesar de todas las medidas anteriores, las cifras de evasión continúan en aumento, lo que preocupa a las autoridades. Por eso, hicieron un llamado al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional en el que se aumentan las sanciones para el no pago del pasaje del Transantiago. "Va a haber que tener sanciones más fuertes y más firmes" a través de esta ley, sentenció el director del DTPM. Entre otras cosas, el proyecto incluye la tipificación de la infracción como un delito y aumenta las atribuciones de los fiscalizadores del Ministerio de Transportes y de las propias empresas operadoras del servicio. Pero la medida más controversial es la de la creación de un Registro de Evasores para quienes cometan la infracción de forma regular. Según explicó Muñoz, "se va a poder hacer uso de esa información para la postulación de beneficios o eventualmente trabajos".