Opinión 06-07-2022

TRANSITANDO CON AMOR





El amor se nos presentó como es,

con momentos felices y desaciertos

y mirándonos a los ojos

nos arriesgamos a transitar juntos

los senderos de la vida

mientras el amor, en atenta vigilia,

en los momentos difíciles

… nos reconcilia.



Con ingenuidad, curiosidad y placer,

de nuestros primeros pasos

fuimos conociendo nuestros cuerpos

amando nuestras siluetas desnudas

al trasluz de la luna

y escuchar nuestros te amo

en las penumbras cómplices

de nuestro cuarto, con sus tormentas

de clímax que auspiciaban

alborozados y brillantes matinales

…de nunca olvidar.



Si tú te debilitabas, me tenías a mí

si yo flaqueaba, te tenía a ti

y así no nos dimos cuenta

cuando pequeños pasitos

venían a reclamar sus espacios

de cariño y calor, en nuestra cama.



No fue fácil, no fue difícil

con el amor, como un entrometido

guiaba nuestras vidas

tú me amabas cada día más

yo te amaba, todos mis instantes

y nuestros sueños se concretaban

mientras muchas canas asomaban.



Y llegó la hora de reconocer

que ya no éramos los lozanos de antes

y nos seguimos amando

en nuestras decadencias,

me amas tú, te amo yo

sin que disminuyan nuestros paseos

tal vez, con pasos cansinos

en la playa y los atardeceres

que nos esperan, con los mismos esplendores

de nuestras juventudes de ayer.



Los besos y la música de nuestros

cuerpos son los mismos

y bailamos y nos besamos

como en el primer momento

crecimos en amor, vivimos en amor

y nos olvidamos de las envidias

en nuestro alrededor,

la felicidad nos defendía

de todo intento de riesgos

…hacia nuestro amor.



Hoy sólo pensamos, que

nos amaremos hasta el fin

de nuestras vidas, sin temor

por quien se ausentará primero

porque el nuestro ha sido

tan fuerte, que seguiremos

transitando con nuestro amor mutuo

que nos acompañará, por…

los senderos de nuestras vidas.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista chileno