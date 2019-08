Editorial 04-08-2019

Transporte aéreo de pasajeros

Los pasajeros de las líneas aéreas de operan en Chile tienen derechos que están establecidos en una ley aprobada por el Congreso Nacional.

¿Qué pasa, por ejemplo, si se retrasa o se cancela el vuelo?. El pasajero tendrá derecho a embarcar en el siguiente vuelo que tenga disponible la línea aérea, o en un transporte alternativo, si es que decidiera persistir en el contrato de transporte aéreo; ya sea que el vuelo aún no se hubiere iniciado o se hubiere iniciado y se encuentre en una escala o conexión.

También a prestaciones asistenciales, como comunicaciones, comida, alojamiento y movilización en las condiciones señaladas, siempre que la causa del retraso o cancelación sea responsabilidad del transportador.

Las indemnizaciones que se establezcan por vía judicial si el retraso o cancelación se produce por responsabilidad de la empresa transportadora y siempre que se cumplan los requisitos fijados por la ley, y el reembolso del monto total pagado por el billete o de la porción no utilizada, según fuere el caso, si el pasajero decide no perseverar en el contrato y han transcurrido los plazos de tres o cuatro horas respecto a la hora de salida prevista en el pasaje.

Como cada vez es mayor la gente que utiliza el transporte aéreo, es importante tener en cuenta los derechos que están establecidos por ley.