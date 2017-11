Editorial 09-11-2017

Transporte en día de elecciones

Con 88 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara aprobó la resolución Nº 1030, que solicita a la Presidenta de la República establecer un subsidio al transporte urbano, a fin de implementar un sistema de transporte gratuito o de bajo costo el día 19 de noviembre, por las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales.



El texto destaca que, para dar legitimidad al proceso eleccionario, se requiere una alta participación ciudadana. No obstante, desde el aspecto del territorio, desde 1989 no se han realizado cambios, por lo que no se ha considerado el crecimiento que han tenido las ciudades durante las últimas tres décadas.



Al día de hoy, un ciudadano puede tener que recorrer largas distancias y algunas veces tomar más de una locomoción colectiva para poder acceder al local de votación en que le corresponde emitir sus sufragios, señala el documento.



Agregan los autores que tampoco se han implementado, en estas últimas tres décadas, mecanismos de votación tecnológicamente eficientes que permitan a los ciudadanos acceder a puntos de votación cercanos a sus domicilios.



Esto podría verse como un desincentivo a la hora de votar, especialmente, en la clase media y sectores de bajos ingresos, ya que además del tiempo que se debe disponer para acudir a los locales de votación, se debe incurrir en un gasto no menor en el pago de locomoción colectiva.



Por último, la resolución consigna que podrían destinarse parte de los llamados “fondos espejos del Transantiago” que se destinan a las regiones. Además, para cada elección la Ley de Presupuestos asigna fondos al Ministerio del Interior para el traslado de personas hasta los locales de votación en zonas donde la locomoción colectiva no existe o es deficitaria.