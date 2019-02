Crónica 19-02-2019

Transportes saca circulación taxis informales en el Maule

Intensa fiscalizaciones dan cuenta que el retiro de móviles se ha incrementado en cinco veces respecto al mismo período del año anterior.

Constantes han sido las fiscalizaciones que ha realizado en la región del Maule la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, para sacar de circulación a las personas que se encuentran realizando servicios de taxi de manera ilegal.

Es por esta razón que las cifras se han disparado en lo que va del año en comparación al 2018, en la que se cursaron un total de 138 infracciones por parte de la unidad de fiscalización, aumentando estos números en un 30,4% durante igual período del presente año, donde ya se han infraccionado a 180.

El seremi de la cartera, Carlos Palacios Maldonado, manifestó que un total de 5 vehículos, que prestan servicio de taxi inscritos en la aplicación ilegal Uber, ya han sido sacados de circulación y enviados a los corrales municipales correspondientes gracias a los intensos operativos nocturnos que se han realizado.

“Nosotros hemos intensificado los controles en general, a lo que va del año ya llevamos 2 mil 820, lo que nos ha significado un considerable aumento de infracciones cursadas por nuestros inspectores, como también un incremento en el retiro de circulación taxis ilegales”, manifestó Palacios.

Agregó que, con esto, lo que se busca es poder combatir la ilegalidad, y además brindarle seguridad a la comunidad, considerando que, a diferencia de los taxis establecidos, no existen seguros, los choferes no son profesionales, entre otras situaciones que pudiesen presentarse. Por lo que la autoridad regional, fue enfático en señalar, que continuarán más fuertemente con esta labor.

“Tenemos que pensar que las exigencias no son las mismas, el taxista debe llevar su auto dos veces al año a la revisión técnica, el conductor tiene que tener licencia clase A y son personas que ejercen la labor de manera informal. Nosotros estamos preocupados por la seguridad de las personas, por lo que mientras las aplicaciones sean ilegales vamos a seguir combatiendo la ilegalidad por el bien de la comunidad”, indicó la autoridad de Transportes en el Maule.

A diario los 6 equipos de inspectores de la Unidad de Fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, fiscalizan varios modos de transporte público, como buses urbanos, rurales, taxis, camiones, entre otros, como también el correcto funcionamiento de los Gabinetes Psicotécnicos de las Municipalidades y Plantas de Revisión Técnica.