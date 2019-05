Crónica 19-05-2019

Transportes y Telecomunicaciones realiza encuestas digitales para dirigir iniciativas

El ministerio habilitó sitios virtuales donde se puede participar para determinar por ejemplo donde es más necesaria la implementación de la banda 5G en telefonía celular en el caso de las telecomunicaciones, o que sectores geográficos u organismos consideran necesaria la capacitación en el uso de sistemas de retención infantil en el área de Transportes.

El propio Gobierno en el marco de la agenda pro competencia ha realizado intensas gestiones para dejar disponible a la ciudadanía tecnología de última generación y así dotar de una red móvil superior a la actual con la intención de aumentar la capacidad de desarrollo a través de la comunicación.

“El Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera esta abocado a darle mayor competitividad a la ciudadanía y es por esa razón que a través de la subsecretaría de telecomunicaciones se ha realizado todo el estudio correspondiente a la implementación de la banda 5G y ahora es la ciudadanía la que puede conocerla y determinar sus verdaderas necesidades al respecto, a través de la página www.subtel.cl donde encontrará el link correspondiente a la consulta ciudadana para el despliegue de la nueva tecnología”, dijo Carlos Palacios, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule.

SEGURIDAD VIAL Y SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

Sabido es que Chile no se encuentra en los lugares de avanzada en el uso de sistemas de retención infantil, solo el 49% de los viajes de niños se realizan con este implemento, entre las razones que se entregan para esta baja utilización de un equipamiento que puede salvar vidas está, entre otros, que no se cuenta con los conocimientos necesarios para su correcto uso e instalación, en tal contexto la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) habilitó el Link: https://bit.ly/2E2I2Ys , para responder una encuesta participativa y así establecer puntos de asesoría de esta temática de seguridad.

Para Palacios, esta iniciativa ratifica la intención de entregar a la ciudadanía medidas de acuerdo sus propias necesidades. “Como autoridades estamos en constante creación de elementos y campañas para la seguridad vial, pero la posibilidad de interactuar a través de una consulta ciudadana nos permitirá enfocar los esfuerzos en quienes realmente lo consideran necesario, es a través de esta herramienta que podremos conocer establecimientos, juntas vecinales, organizaciones de padres y apoderados, etc que requieran la mencionada capacitación, y no estaremos dirigiendo recursos a sectores a los que probablemente se les hacen necesarias cubrir otras necesidades”, destacó el secretario ministerial.

Ambas consultas ciudadanas estarán disponibles durante un mes para comenzar a procesar las respuestas y entregar un consolidado con las medidas específicas para quienes hayan participado.