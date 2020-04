Nacional 29-04-2020

Transportistas escolares piden ayuda: "Estamos pasando muy malos momentos"



Alrededor de 27 mil transportistas escolares del país, inscritos en el registro del Ministerio de Transportes, se han visto afectados por la suspensión de las clases presenciales por la pandemia de coronavirus, por lo que piden que el Gobierno disponga medidas de apoyo económico.

Paulina Luncumilla, presidenta de la Federación de Transporte Escolar de la Región Metropolitana, explicó que tras el estallido social, "esperamos que pasara toda esta situación, llegamos a marzo pensado que se nos iba a arreglar en algo, y viene la pandemia".

En ese marco, "nosotros como dirigentes nos hemos acercado para que nos den un apoyo económico, porque hay muchos colegas que están pasando muy malos momentos, para comer, para pagar cuentas, y no hemos recibido apoyo de nada y no vemos soluciones".

"Vemos que el Presidente está dando ayudas, pero a nosotros, porque nos consideran de estatus social alto, no nos dan nada, no recibimos ningún bono, estamos bien complicados económicamente", apuntó.

Desde el Gobierno dicen que la intención es que este gremio sea incluido en próximos anuncios.