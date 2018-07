Crónica 20-07-2018

Tras anuncio de cierre de planta azucarera Diputados solicitarán al gobierno medidas de apoyo a trabajadores de IANSA en Linares

A través de un proyecto de resolución, parlamentarios gremialistas y no hacer aprovechamientos políticos de una situación que afectará a 4 mil personas.



Diputados de la UDI, representantes de sectores agrícolas, anunciaron ayer que solicitarán al gobierno que se analice y ejecute una serie de medidas que vayan en apoyo directo de los más de 4 mil trabajadores que se verían afectados por el próximo cierre de la planta de azúcar de IANSA, ubicada en Linares, anunciada hace pocos días por sus dueños.



A través de un proyecto de resolución, los legisladores gremialistas le pedirán al Presidente Sebastián Piñera, que se realicen acciones que eviten el eventual cierre de la empresa, o que éste no ocurre antes de un plazo de dos años. A su vez, los parlamentarios plantearán que se ejecuten capacitaciones y perfeccionamiento para los trabajadores que se vean afectados por el eventual cierre de la planta azucarera ubicada en Linares.



Uno de los impulsores de estas medidas, el diputado Rolando Rentería, destacó que en los últimos días “nos hemos reunido con el intendente Pablo Milad, con la gobernadora Claudia Jorquera, y el pasado martes lo hicimos con el ministro de Agricultura Antonio Walker, pidiéndole que se abran algunas posibilidades para que nuestros agricultores, transportistas y la gente que trabaja dentro de IANSA puedan tener un bienestar mejor y no pasar por lo que están viviendo hoy, que no saben qué va a pasar con ellos en el futuro y no han sentido un apoyo directo del gobierno”.



En ese sentido, Rentería adelantó que se solicitará “capacitación, recursos económicos para los agricultores y pedirle a los empresarios y al gobierno que hagan lo posible para que la empresa no cierre. También estamos solicitando que la empresa no pague el impuesto verde, que es cerca de 1.300 millones de pesos”.



La diputada Virginia Troncoso, que se sumó a la iniciativa de los parlamentarios greamialistas, destacó que el cierre de IANSA “sería gravísimo para esa zona agrícola, con varios agricultores de mucha edad, quienes prestan un servicio al igual que los transportistas, que han sido muy importantes para el desarrollo de la Linares, al igual que en Chillán o Curicó. He prestado mi apoyo, y le hicimos ver al ministro Walker lo complicado de dejar cesantes a personas de la edad de los agricultores, que no es fácil hacerlos cambiar de oficio”.



Por su parte, el jefe de la bancada UDI, Javier Macaya, destacó que “como representantes de sectores agrícolas, queremos entregar nuestro apoyo y respaldo a las gestiones que se han encabezado para encontrar una solución al problema de IANSA. Quiero destacar el rol que ha cumplido el diputado Rentería, de estar cerca de los trabajadores, de las familias de gente que tiene una vinculación muy importante con la zona que representa, que nos tiene que preocupar”.



“Hago el llamado a no hacer aprovechamiento políticos pequeños, como sí lo ha hecho alguna parte de la oposición. Este es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años, y que está teniendo una consecuencia hoy día, al inicio del gobierno del Presidente Piñera. El cierre de estas empresas no se toma en cuatro meses, es consecuencia de malas políticas de los últimos 4 años”, concluyó Macaya.