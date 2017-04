Crónica 12-04-2017

Tras cese de obras en Cuartel de la PDI en Linares:

Senador Hernán Larraín exige al MOP mayor rigurosidad en la asignación de proyectos a empresas constructoras



Finalmente el Ministerio de Obras Públicas decidió poner fin al contrato con la empresa Ingeproc SpA, responsable de la construcción del nuevo cuartel de la PDI en Linares y el Registro Civil de Talca. El primer indicio de que la empresa estaba en problemas quedó al descubierto cuando a comienzos de marzo los trabajadores a cargo de la construcción, tanto en Linares como en Talca, realizaron un paro de más de una semana producto del no pago de sus remuneraciones.



Al respecto, el Senador Larraín señaló que “ha sido lamentable informarse de que el cuartel general de investigaciones que se construye en Linares, así como el que se construye en Talca, ha sido suspendido en su avance porque la empresa constructora ha quebrado. Esto es muy lamentable, pero no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido en otros lugares como el CESFAM de Colbún en donde la mala fiscalización y selección de la empresa constructora ha hecho que esas obras queden a mitad de camino, perdiendo su tiempo y recursos para poder completarlas”, señaló.



Además, Larraín llamó al Ministerio de Obras Públicas a evitar estos acontecimientos a futuro: “creemos que aquí hay una situación de mucha gravedad y esperamos que el Ministerio de Obras Públicas haga los esfuerzos posibles para evitar en la selección de las empresas constructoras asignarles a aquellas que presentan debilidades o riesgos respecto de su continuidad o su estabilidad económica”, añadiendo que, “el daño que se produce a la construcción la paralización de los trabajos y la demora en la entrega en infraestructura para servicios como puede ser en salud y seguridad pública, constituyen un retroceso y una mala señal de no hacer las cosas bien como corresponden con recursos fiscales”: